انت الأن تتابع خبر إستقرار جزئي في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الإثنين ١٦ سبتمبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت بداية تعاملات اليوم في السوق المصرفي في السودان استقرار نسبي في العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني،وعلى الرغم من هذا الإستقرار إلا أن تظل هناك ارتفاعات كبيرة وتاريخية في أسعار العملات الأجنبية في هذه الفترة،وذلك منذ عام ونصف نتيجة الحرب التي اندلعت في ١٥ أبريل من عام ٢٠٢٣.

الوضع الحالي الإقتصادي

تتأثر السودان في الوقت الحالي بالعديد من المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على السوق في كل شئ،حيث أن هناك منافسة قوية بين السوق الرسمي والسوق الموازي للعملة،ويسعي البنك المركزي السوداني دائما لتوفير النقد الأجنبي لسد حاجة الصفقات وبالتالي أثر ذلك على أسعار السلع والمنتجات وتسبب في زيادة كبيرة في الأسعار جعلت القوة الشرائية للمواطنين تضعف وبالتالي هذا يؤثر على إقتصاد البلاد بالسلب.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٨٠٠ جنيه سوداني.

اليورو: ٣٠٧٦.٤٢ جنيه سوداني.

الجنيه الاسترليني: ٣٦٣٦.٣٦ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٤٦.٦٦ جنيه سوداني.

الدرهم الإماراتي: ٧٦٢.٩٤ جنيه سوداني.

الريال القطري: ٧٦٥.٠٢ جنيه سوداني.

الريال العماني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار البحريني: ٧٣٦٨.٤٢ جنيه سوداني.

الدينار الكويتي: ٩٠٣٢.٢٥ جنيه سوداني.

الجنيه المصري: ٥٧.٨٩ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثانية على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية