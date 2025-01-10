عاجل .. أرامكو تعلن أسعار البنزين لشهر يناير بالسعودية 2025

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أرامكو، الرائدة في قطاع البترول ومشتقاته بالمملكة العربية السعودية، عن أسعار البنزين والديزل الجديدة لشهر يناير 2025. جاء هذا الإعلان بالتزامن مع بدء العام الجديد، وشمل تفاصيل الأسعار التي سيعمل بها في السوق المحلية خلال الفترة القادمة.

أسعار البنزين اليوم في السعودية - يناير 2025

وفقًا لتحديث أرامكو الأخير، سجلت أسعار الوقود بالسعودية المستويات التالية:

بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر.

ديزل: 1.60 ريال لكل لتر، بزيادة قدرها 44%.

أسباب رفع أسعار الديزل

كشفت أرامكو أن الزيادة في أسعار الديزل جاءت بعد المراجعة السنوية التي تُجريها الشركة لضمان توافق الأسعار مع التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية. وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا، سجل سعر لتر الديزل 1.60 ريال، بزيادة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة، ما أثار العديد من التساؤلات بين المستهلكين حول طبيعة حركة الأسعار في المستقبل.

لماذا رفعت أرامكو أسعار الديزل؟

جاءت هذه الزيادة نتيجة لدراسات دقيقة أجرتها أرامكو حول السوقين المحلي والعالمي. وأوضحت الشركة أن المراجعات الدورية للأسعار تهدف إلى تحقيق توازن في السوق بما يخدم المصالح الوطنية ويضمن استمرارية الإمدادات.

تحديثات مستمرة من أرامكو

تلتزم أرامكو بتحديث أسعار الوقود شهريًا وفقًا لتغيرات السوق، حيث تعتمد الأسعار الجديدة على عدة عوامل، منها:

أسعار النفط العالمية.

الطلب المحلي على المشتقات البترولية.

التغيرات في تكاليف الإنتاج والتوزيع.

توقعات المستهلكين