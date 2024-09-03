"بدون رقم سري".. نت ببلاش واي فاي مجاني بسرعة خيالية في أى مكان شغالة 100% | طريقة لن تتوقعها

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رياض - احمد صلاح - يمكن أن يعاني مستخدمو فيسبوك من صعوبات في التصفح عند انقطاع الإنترنت، خاصةً عندما يكون المستخدمون بعيدًا عن أجهزتهم التي تعمل بتقنية الواي فاي، مما يتطلب حيلًا مختلفة ليتمكنوا من الاستمتاع بتجربة التصفح، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة مبتكرة لتشغيل واي فاي مجاني عبر منصة الفيس بوك.

طريقة تشغيل «واي فاي» مجاني عبر فيسبوك

سارع فيسبوك إلى تقديم إمكانية البحث عن شبكات الواي فاي القريبة من موقعك الحالي والدخول إلى متصفحك مجاناً من أجل توفير تجربة ممتعة للمستخدمين، ولكن قد لا يعرف البعض خطوات تفعيل هذه الخدمة.

خطوات تفعيل «الواي فاي» المجاني على فيسبوك

– انتقل مباشرةً إلى قائمة ”الإعدادات“ في الجزء العلوي شمن التطبيق.

– اضغط على خيار ”الإعدادات والخصوصية“.

– ابحث عن شبكة Wi-Fi.

– إذا واجهت صعوبة في العثور على واحدة، يمكنك الانتقال مباشرةً إلى المشغّل لمعرفة المزيد من التفاصيل التي ستساعدك في الحصول على شبكة Wi-Fi في أسرع وقت ممكن.

– ستظهر لك قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة منك، والتي يمكنك الاختيار من بينها للوصول إليها على الفور والاستمتاع بـ Facebook مجانًا.