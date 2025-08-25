نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات اليوم الوطني السعودي 95..عروض كبرى وأجواء احتفالية مبهرة في جميع المدن في المقال التالي

تعرف على أبرز فعاليات اليوم الوطني السعودي 95 في 23 سبتمبر 2025، من الألعاب النارية والعروض الجوية والحفلات الغنائية إلى الأنشطة التراثية والاحتفالات الشعبية في مختلف مدن المملكة.

احتفالات وطنية في ذكرى التوحيد

يستعد الشعب السعودي للاحتفال باليوم الوطني الـ95، الذي يوافق 23 سبتمبر 2025، وهو اليوم الذي يرمز لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه.

ويحمل اليوم الوطني قيمة تاريخية ووطنية كبرى، حيث يلتف المواطنون والمقيمون حول راية التوحيد وسط أجواء من الفخر والاعتزاز، وتكتسي الشوارع باللون الأخضر بينما تضيء الألعاب النارية سماء المدن.

برنامج متكامل من الفعاليات

أعدت الهيئة العامة للترفيه برنامجًا متنوعًا من الأنشطة بالتعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة، ويشمل:

عروض الألعاب النارية التي تنطلق في توقيت موحد لتزين سماء الرياض، جدة، الدمام، الخبر، ومختلف المناطق.

حفلات غنائية كبرى يشارك فيها نجوم الغناء الخليجي والعربي، تقام على مسارح الرياض والكورنيش في جدة، إضافة إلى حفلات شعبية في الشرقية والمدن الصغيرة.

عروض جوية استعراضية تقدمها القوات الجوية الملكية السعودية، حيث تحلق الطائرات في تشكيلات مبهرة ترسم ألوان العلم الوطني.

مسيرات شعبية وفقرات تراثية تعكس الثقافة السعودية الأصيلة وتبرز الفنون الشعبية.

وأنشطة للأطفال والعائلات مثل الألعاب التعليمية والبرامج الترفيهية لتعزيز روح الانتماء.

تفاصيل العروض الغنائية والألعاب النارية

في الرياض، تستضيف المسارح الضخمة أكبر الحفلات بحضور جماهيري واسع، بينما يستمتع سكان جدة بأمسيات فنية على الكورنيش مع إطلالة البحر الأحمر.

أما الشرقية فتشهد حفلات متنوعة تلائم مختلف الأذواق، فيما تحتفي المدن الصغيرة عبر فعاليات محلية تعزز المشاركة المجتمعية.

الألعاب النارية ستكون من أبرز الفعاليات المنتظرة، حيث ستنطلق من مواقع مميزة مثل برج المملكة في الرياض وكورنيش جدة، إضافة إلى الكورنيش الشرقي في الدمام والخبر.

كما تشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة عروضًا وطنية خاصة تتماشى مع قدسية المكان.

يوم استثنائي يوحد القلوب من خلال هذه الفعاليات المتنوعة، تسعى المملكة إلى توحيد مشاعر الفخر والفرح تحت راية الوطن، حيث يشارك الجميع في أجواء احتفالية تجمع بين الفن والتراث والهوية الوطنية، بما يعكس مسيرة المملكة التاريخية ورؤيتها الطموحة للمستقبل.