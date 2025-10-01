الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء حالة من التقلبات الجوية الملحوظة وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، حيث تتواصل تأثيرات الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء واسعة من مناطق الشرقية والرياض ونجران . وفي المقابل، تبقى الأجواء مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة وصولًا إلى بعض الأجزاء من مكة المكرمة يحقثه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عواصف رعدية وأمطار غزيرة" إنذار جوي يكشف تفاصيل حالة الطقس في هذه المناطق السعودية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

أوضحت النشرة الجوية أن الفوارق الحرارية بين مناطق المملكة واضحة للغاية، حيث تسجل بعض المدن الكبرى درجات حرارة مرتفعة، فيما تشهد المناطق الجبلية أجواءً أكثر اعتدالًا أو حتى مائلة إلى البرودة.

مكة المكرمة: 42 درجة مئوية، وهي الأعلى على مستوى المملكة.

المدينة المنورة: 41 درجة مئوية.

الرياض: 40 درجة مئوية.

الدمام: 40 درجة مئوية أيضًا، مع استمرار نشاط الرياح.

جدة: 38 درجة مئوية، مع أجواء ساحلية رطبة.

جازان: 36 درجة مئوية، مع فرص قوية لهطول الأمطار الرعدية.

الباحة: 27 درجة مئوية فقط، في أجواء معتدلة ولطيفة مقارنةً ببقية المدن.

أبها: 17 درجة مئوية، وهي الأدنى في المملكة، ما يجعلها وجهة مفضلة لعشاق الطقس البارد.

حالة البحر الأحمر

لم تقتصر النشرة على الطقس البري فحسب، بل شملت أيضًا المسطحات المائية، حيث جاء التقرير مفصلًا حول حالة البحر الأحمر:

الرياح السطحية تهب شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 25 – 45 كم/ساعة على الأجزاء الشمالية والأوسط.

بينما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة.

تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وهو ما يستدعي الحذر من قِبل مرتادي البحر والسفن الصغيرة.

ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين شمالًا، ويصل إلى مترين ونصف جنوبًا مع تزايد فرص تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

أما في الخليج العربي، فجاءت التوقعات أكثر اعتدالًا:

الرياح شمالية غربية بسرعة ما بين 15 – 40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين.

حالة البحر تتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج، مما يسمح بحركة بحرية أكثر سلاسة من البحر الأحمر، وإن كانت الرياح النشطة قد تفرض بعض الصعوبات على القوارب الصغيرة.

تأثير الأحوال الجوية على الحياة اليومية

لا شك أن مثل هذه الظروف الجوية تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. فمع نشاط الرياح المحملة بالأتربة في مناطق مثل الرياض والشرقية ونجران، يتأثر مرضى الحساسية والربو بشكل واضح، مما يستلزم اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة وارتداء الكمامات عند الخروج.

كما أن استمرار درجات الحرارة المرتفعة في بعض المدن، مثل مكة المكرمة والرياض والدمام، يفرض ضغطًا إضافيًا على استهلاك الكهرباء نتيجة الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف.

وفي المقابل توفر الأمطار الرعدية المنتظرة في مناطق جازان وعسير والباحة فرصة ذهبية لانتعاش القطاع الزراعي هناك، إذ تسهم في تعزيز المخزون المائي ودعم المحاصيل الزراعية.

الطقس والسفر الداخلي

تؤثر هذه الأحوال الجوية أيضًا على حركة التنقل داخل المملكة، خاصةً الطرق السريعة الرابطة بين المدن الكبرى. إذ إن العواصف الترابية التي قد تشهدها الرياض والمنطقة الشرقية قد تقلل من مستوى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى ازدحامات مرورية أو حتى إغلاقات مؤقتة لبعض الطرق إذا اشتدت الحالة.

كما أن الأمطار الغزيرة في المرتفعات الجنوبية قد تسبب جريان السيول في بعض الأودية، وهو ما يتطلب الحذر الشديد من السائقين وتجنب عبور مجاري السيول.

تنبيهات وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد

المركز الوطني للأرصاد لم يكتفِ بعرض البيانات، بل أصدر سلسلة من التنبيهات والتحذيرات للمواطنين والمقيمين: