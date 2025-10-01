الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم تغيّرات ملحوظة في الأسعار، مع تواصل متابعة المستثمرين والمستهلكين لأحدث التطورات العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس . الذهب يُعد من أهم أصول الاستثمار والحماية من التضخم، وتختلف أسعاره بشكل لحظي وفقاً للبورصات العالمية والتقلبات الاقتصادية دقسطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ارتفاع جنوني لسعر الذهب اليوم في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. ويتخطى الذهب هذا الحاجز لأول مرة في تعاملات اليوم !

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منصات متابعة أسعار الذهب في المملكة، جاءت أسعار الجرامات كما يلي:

سعر غرام الذهب عيار 24: 460 ريال سعودي للشراء.

460 ريال سعودي للشراء. سعر غرام الذهب عيار 22: 421.5 ريال سعودي.

421.5 ريال سعودي. سعر غرام الذهب عيار 21: 402.4 ريال سعودي.

402.4 ريال سعودي. سعر غرام الذهب عيار 18: 344.9 ريال سعودي.

344.9 ريال سعودي. سعر غرام الذهب عيار 14: 269 ريال سعودي.

أما أسعار جنيه الذهب فبلغت:

جنيه الذهب عيار 22: 3372.2 ريال سعودي.

3372.2 ريال سعودي. جنيه الذهب عيار 21: 3218.9 ريال سعودي.

وبالنسبة لأسعار السبائك الذهبية في السعودية، فقد سجّلت اليوم:

سبيكة وزن 5 غرامات عيار 24: 2534.8 ريال سعودي.

2534.8 ريال سعودي. سبيكة وزن 10 غرامات عيار 24: 4991.4 ريال سعودي.

4991.4 ريال سعودي. سبيكة وزن 20 غراماً عيار 24: 9560.4 ريال سعودي.

9560.4 ريال سعودي. سبيكة وزن 50 غراماً عيار 24: 23680.5 ريال سعودي.

23680.5 ريال سعودي. سبيكة وزن 100 غرام عيار 24: 47135.9 ريال سعودي.

هذه الأسعار تعكس تقلبات الأسواق المحلية في السعودية، والتي تتأثر مباشرة بأسعار الذهب العالمية وحركة البورصات الدولية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن النفيس.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب المحلية مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

الأسعار العالمية للذهب: أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الذهب عالميًا ينعكس سريعاً على الأسعار المحلية. اليوم، شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً طفيفاً بعد موجة ارتفاع قياسية، مما أدى إلى تراجع نسبي في الأسعار المحلية.

أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الذهب عالميًا ينعكس سريعاً على الأسعار المحلية. اليوم، شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً طفيفاً بعد موجة ارتفاع قياسية، مما أدى إلى تراجع نسبي في الأسعار المحلية. توقعات أسعار الفائدة الأمريكية: انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يصبح الاستثمار فيه أكثر جذبا مقارنة بالسندات والأدوات المالية التي تعتمد على الفائدة.

انخفاض أسعار الفائدة يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، حيث يصبح الاستثمار فيه أكثر جذبا مقارنة بالسندات والأدوات المالية التي تعتمد على الفائدة. التوترات الجيوسياسية والاقتصادية: تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط أو حدوث أزمات اقتصادية عالمية يزيد الطلب على الذهب، إذ يُعتبر أداة حماية لرأس المال.

تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط أو حدوث أزمات اقتصادية عالمية يزيد الطلب على الذهب، إذ يُعتبر أداة حماية لرأس المال. العرض والطلب المحلي: الطلب على الذهب في السعودية لا يقتصر على الاستثمار فقط، بل يشمل الاستهلاك لأغراض الزينة والمجوهرات، ما يؤثر على الأسعار المحلية بشكل مباشر.

الذهب كملاذ آمن واستثمار طويل الأمد

الذهب يُعد الخيار المفضل للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، ويتميز بالمرونة مقارنة بالعملات الورقية التي تتعرض لتقلبات التضخم وفقدان القيمة. في السعودية، يلجأ الأفراد والشركات إلى شراء الذهب أو الاحتفاظ بالسبائك كوسيلة حماية لرأس المال، خصوصاً في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين