نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالصادق: مؤتمر "CUAI NEXUS 2025" خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر في الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة القاهرة عن انطلاق فعاليات مؤتمرها الدولي الأول CUAI NEXUS 2025، الذي يأتي تحت شعار "Bridging Academia & Industry"، ليكون منصة استراتيجية تربط بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة، وتدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد المعرفة في إطار رؤية مصر 2030.

مؤتمر غير مسبوق

يُعقد المؤتمر بعد عام كامل من التحضير ضمن فعاليات الاستراتيجية الجامعية للذكاء الاصطناعي، وهي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز دور الجامعة كمحرك أساسي للتنمية الوطنية، من خلال تحويل المعرفة والبحث العلمي إلى تطبيقات عملية تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

32 جلسة حوارية وزارية وأكاديمية

يتضمن المؤتمر أكثر من 32 جلسة حوارية تحمل اسم Nexus Panels، تناقش موضوعات استراتيجية على صلة مباشرة بأولويات الدولة المصرية، مثل التكنولوجيا المالية، ريادة الأعمال، التعليم الذكي، التنمية البشرية، والأبعاد القانونية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

وتُعقد هذه الجلسات في القاعة الكبرى للاحتفالات، والمسرح المكشوف، وبعض قاعات الكليات، بمشاركة وزراء، وخبراء محليين ودوليين، ومسؤولي هيئات كبرى.

معرض الابتكار والشركات الناشئة

يشهد المؤتمر إقامة معرض ابتكار يضم أحدث منتجات وتطبيقات الشركات التكنولوجية الكبرى والناشئة، بما يتيح للطلاب والباحثين الاطلاع على المستجدات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفتح قنوات للتواصل المباشر بين الأكاديميا وقطاع الصناعة.

مسابقة طلابية كبرى

ومن أبرز فعاليات المؤتمر المسابقة الطلابية للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها الجامعة خلال الشهور الماضية، وشارك فيها 98 فريقًا طلابيًا بمشروعات مبتكرة، جرى تصفيتهم إلى 26 فريقًا وصلوا للمرحلة النهائية. وتُعرض هذه المشروعات أمام لجان تحكيم متخصصة لاختيار الفائزين، في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتمكينها من تحويل أفكارها إلى حلول تطبيقية.

استثمار في البحث العلمي

وفي سياق متصل، أطلقت جامعة القاهرة مطلع 2025 أول شركة جامعية لإدارة واستثمار مخرجات الأبحاث العلمية، كمنصة تدعم تحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة ويعزز مشاركة الجامعة في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

مخرجات وتوصيات

من المنتظر أن يصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات والسياسات التنفيذية القابلة للتطبيق، تشمل آليات دعم ريادة الأعمال، تطوير التعليم الذكي، تعزيز كفاءة الموارد البشرية، وإرساء أطر قانونية وأخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما يهدف المؤتمر إلى وضع خريطة طريق لزيادة التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتوسيع دائرة الاستفادة من الأبحاث العلمية في المشروعات القومية والتنموية.

جامعة القاهرة وريادة المستقبل

يؤكد انعقاد مؤتمر CUAI NEXUS 2025 أن جامعة القاهرة تسعى لتكريس دورها كجامعة رائدة في مصر والمنطقة، قادرة على صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتوجيه مساره بما يخدم التنمية المستدامة. ومن خلال هذا الحدث، تضع الجامعة نفسها في موقع القيادة الإقليمية والدولية بمجال الربط بين الأكاديميا والصناعة، ودعم توجه مصر للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة.