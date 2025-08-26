نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هيوماين" السعودية تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي عربي متقدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة “هيوماين” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، التي تعمل على بناء قدرات متكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الراهن، إطلاق تطبيق “هيوماين تشات”، وهو تطبيق محادثة تفاعلي باللغة العربية من الجيل التالي، مدعوم بنموذج «علّام 34B»، وهو النموذج اللغوي العربي الرائد لشركة «هيوماين»، وفقًا نشرته قناة «العربية».

وبحسب بيان للشركة، فإن تطبيق «هيوماين تشات» يتوفر على الويب وأنظمة آي أو إس (iOS) وأندرويد، وسيُطرح أولًا في المملكة العربية السعودية كخطوة وطنية مهمة، ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم، ويمثل تطبيق «هيوماين تشات»، المصمم في المملكة خصيصًا للمتحدثين باللغة العربية، خطوة مهمة نحو بناء تقنية ذكاء اصطناعي محلية تراعي العمق الثقافي، وتضمن التكافؤ اللغوي، وتعزز التنافسية عالميًّا.

ويستهدف تطبيق «هيوماين تشات» خدمة أكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية، وملياري مسلم حول العالم، الذين لم تُلب احتياجاتهم على نحو كافٍ من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية لأول مرة، أصبح بإمكان الأفراد أن يبتكروا ويتعلموا ويتواصلوا باستخدام لغتهم وثقافتهم ووفقًا لبيئتهم الخاصة.

ويستخدم التطبيق نموذج «علّام 34B» لسد فجوة تاريخية في الشمول الرقمي وتعزيز التكافؤ اللغوي، إذ يقدم تطبيق «هيوماين تشات» ردودًا تراعي النواحي الثقافية وتستند إلى لغتنا وقيمنا وتراثنا وتاريخنا.

وتشمل المزايا التي تستهدف الاستخدامات الفعلية ما يلي: بحث فوري على الإنترنت للحصول على أحدث المعلومات، والإدخال الصوتي باللغة العربية مع دعم لهجات متنوعة، والتحويل السلس بين اللغتين العربية والإنجليزية في المحادثة الواحدة، ومشاركة المحادثات ما يسهل التعاون والاستفادة منها مرة أخرى، ويلتزم التطبيق بشكل كامل ببنود نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، إذ تتم استضافته بالكامل على البنية التحتية لشركة «هيوماين» داخل المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين» طارق أمين: «إطلاق التطبيق يمثل فخرًا للمملكة وإنجازًا تاريخيًّا في السعي لبناء تقنيات ذكاء اصطناعي محلية تجمع بين التقدم التقني والأصالة الثقافية، ونثبت أن التقنيات القادرة على المنافسة عالميًّا يمكن أن تنبع من لغتنا، وبنيتنا التحتية، وقيمنا، إذ تُطور هذه التقنيات في المملكة بأيدٍ وكفاءات سعودية، وهذه ليست المحطة الأخيرة بل هي مجرد بداية لمسيرة تهدف إلى خدمة المملكة والعالم العربي ثم العالم بأسره».

ويعتمد نموذج «علّام 34B» التابع لشركة «هيوماين» على النماذج السابقة التي طورها المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، في إطار الاختصاص الوطني للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

ويُعد «علّام 34B» وهو أحدث وأقوى نموذج لديها، الأفضل عالميًا بين النماذج اللغوية العربية الكبيرة المطورة في العالم العربي؛ وقد أُكد هذا الإنجاز على نحو مستقل من قبل شركة Cohere عبر اختبار الفهم اللغوي المتعدد المهمات (MMLU)، ومن المتوقع أن يستمر النموذج في التطور والتحسن من خلال تفاعل المستخدمين بعد إطلاقه.