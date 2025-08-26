الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة لتعزيز النظام العملي وتحسين بيئة العمل في المملكة أصدر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي قرارًا وزاريًا جديدًا يتعلق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 38 في نموذج لائحة تنظيم العمل سفثصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تجبر الأجانب على زي موحد ومنعهم من لبس الثوب السعودي.. السبب؟

أعلنت الوزارة عن تعديل المادة لتشمل اشتراطات الزي للعاملين في كل منشأة، مهما كانت جنسياتهم، بما يضمن ارتداء زي يناسب طبيعة العمل ويؤمن مظهرًا مهنيًا لائقًا، وتتضمن الاشتراطات تعليمات مكتوبة للزي والعقوبات المترتبة على عدم الالتزام بها.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتحسين سوق العمل السعودي وتوحيد المعايير والمواصفات الفنية، وسيتم تطبيق العقوبات على المنشآت التي تخالف القرار، بما يتماشى مع النظام العمل واللوائح المعمول بها.

تأمل الوزارة أن تسهم هذه القرارات في تعزيز بيئة العمل السعودية، ونشر الوعي بالحقوق والواجبات بين أصحاب العمل والعاملين، وسيتم تحديث جدول المخالفات والعقوبات بانتظام لتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

تحتفظ الوزارة بحقها في تعديل وتحديث هذه السياسات بناءً على المتغيرات والاحتياجات الواردة من سوق العمل.