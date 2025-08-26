الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتطوير الرياضة واستقطاب المواهب العالمية، منحت السعودية الجنسية للاعبة السورية تسنيم القصاب، التي تبلغ من العمر 13 عامًا وتعتبر من أبرز لاعبات رياضة المواي تاي (الملاكمة التايلندية) وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة لدعم الرياضة واستثمار المواهب الشابة في البطولات القارية والدولية جعذشص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بامر ملكي سعودي: منح الجنسية السعودية لطفلة من هذه الجنسية .. فمن هي؟

أعلنت وسائل الإعلام السعودية أن قرار منح الجنسية لتسنيم القصاب جاء بناءً على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويعد هذا القرار جزءًا من جهود المملكة المستمرة في تجنيس واستقطاب الرياضيين المتميزين في مختلف الرياضات.

أهداف تجنيس المواهب

تسعى السعودية إلى استثمار وتطوير الموهبة الرياضية لتسنيم القصاب، والتي يُتوقع أن تسهم في رفع مستوى المنافسة في بطولات المواي تاي على الصعيدين القاري والدولي.

عبر تجنيس الرياضيين المميزين، تأمل السعودية في تعزيز حضورها في الساحة الرياضية العالمية وزيادة مشاركتها في البطولات الكبرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير الرياضة في المملكة وتعزيز قاعدة الرياضيين الموهوبين، مما يساهم في رفع مستوى الرياضة في المملكة.