الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد برنامج حساب المواطن من أبرز البرامج الاجتماعية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تكاليف الحياة ومع اقتراب حلول شهر سبتمبر 2025، تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد صرف الدفعة الجديدة وآلية التأكد من قيمتها وشروط الاستحقاق فذزما بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تأجيل غير متوقع لدفعة سبتمبر من حساب المواطن .. والجميع في حالة ترقب!

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن صرف الدعم يتم وفق آلية ثابتة، حيث تُودَع المبالغ المالية في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حال تزامن هذا اليوم مع عطلة نهاية أسبوع أو إجازة رسمية، يتم تقديم أو تأخير الصرف يومًا واحدًا فقط. وبناءً على هذه القاعدة، فإن صرف دفعة سبتمبر 2025 سيكون يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر 2025، حيث تُحوَّل المبالغ بشكل تدريجي إلى الحسابات البنكية للمستفيدين على مدار ساعات اليوم.

كيفية الاستعلام عن قيمة الدعم

وفرت الوزارة وسائل سهلة للمستفيدين للتحقق من تفاصيل الدفعة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني الموحد أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

الانتقال إلى قسم الدفعات المالية.

اختيار دفعة سبتمبر 2025 لمعرفة قيمة الدعم المودع.

شروط الأهلية لدفعة سبتمبر 2025

للحصول على الدعم المخصص ضمن الدفعة الجديدة ينبغي أن تتوافر في المستفيد مجموعة من الشروط التي حددها البرنامج، وأهمها:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك أبناء المواطنة السعودية والزوج أو الزوجة غير السعوديين.

الإقامة الدائمة داخل المملكة، على ألا تتجاوز فترة وجود المستفيد خارجها 90 يومًا خلال آخر 12 شهرًا.

توافق مستوى الدخل الشهري مع حدود الاستحقاق المحددة من قبل البرنامج.

صحة البيانات المدخلة والتأكد من تحديثها باستمرار عبر المنصة الرسمية.

عدم امتلاك أصول أو ممتلكات عالية القيمة تؤثر على أهلية الاستحقاق.

أهمية البرنامج في دعم الأسر السعودية

منذ إطلاقه مثل حساب المواطن أداة فعالة لحماية الأسر من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة فهو يضمن وصول الدعم المالي مباشرة إلى الفئات المستحقة وفق آلية عادلة تراعي دخل الأسرة وعدد أفرادها، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما ساعد البرنامج على تعزيز الشفافية في تقديم الدعم الحكومي حيث يدار إلكترونيًا بشكل كامل، بدءًا من التقديم وحتى إيداع المبالغ في الحسابات البنكية.

موعد صرف حساب المواطن دفعة سبتمبر 2025 سيكون يوم الأربعاء 10 سبتمبر، مع إمكانية الاستعلام عن قيمة الدعم وحالة الأهلية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية وتبقى أهمية البرنامج في كونه شبكة أمان اجتماعي أساسية للأسر السعودية، إذ يخفف من الضغوط المعيشية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.