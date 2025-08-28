الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة، أعلنت السلطات السعودية عن فرض عقوبات صارمة على المقيمين الذين ينتهكون أنظمة العمل والإقامة وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة، السجن، والترحيل الفوري، وذلك بهدف الحفاظ على الأمن العام وضمان احترام القوانين داخل المملكة بوزمج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

للمغتربين اليمنيين: 100,000 ريال سعودي غرامة لمن يرتكب هذه المخالفة بالمملكة !

أشارت السلطات إلى أن العمل لدى غير الكفيل أو ممارسة مهنة غير مصرح بها يُعتبر من أبرز الانتهاكات لأنظمة العمل والإقامة ويعرض هذا السلوك المقيم للترحيل الفوري، حيث يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين المنظمة لسوق العمل كما أكدت على ضرورة التزام المقيمين بمكان العمل المحدد في تصريح الإقامة، وعدم تجاوز حدود التصاريح الممنوحة.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني لحساب المقيم الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة مخالفة خطيرة وقد تصل الغرامات في هذه الحالات إلى 50,000 ريال سعودي، مع إمكانية السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر في حال تكرار المخالفة.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم الأنشطة التجارية والمهنية وضمان حصولها على الأطر القانونية المناسبة.

مخالفات الإيواء والنقل والإقامة غير الشرعية

تشمل المخالفات أيضًا نقل أو تشغيل أو إيواء الأفراد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل يعرض هذا السلوك المقيم لغرامات مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر كما يتم الترحيل الفوري للمقيمين المتورطين في هذه الانتهاكات وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تهدف إلى مكافحة التستر على المخالفين وضمان الالتزام بالقوانين.

أما البقاء في المملكة بعد انتهاء صلاحية الإقامة أو التأشيرة دون تجديدها، فيُعتبر انتهاكًا يستوجب العقوبة وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية والترحيل الفوري، مما يجعل متابعة مواعيد تجديد الإقامة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في هذه المخالفة.