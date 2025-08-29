الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية رسميًا عن قرار إداري جديد يتعلق بساعات الحضور للمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية والخاصة، حيث نص القرار على حسم يوم واحد من الراتب مقابل كل سبع ساعات تأخير في الحضور ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضبط الالتزام بساعات العمل الرسمية وتعزيز الانضباط الوظيفي في المدارس ناقهت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عقوبة غير مسبوقة .. التعليم تبدأ بحسم يوم كامل من راتب المعلم عند تراكم ساعات التأخير

أكدت الوزارة أن هذا الإجراء لا يُعتبر عقوبة تعسفية، بل هو جزء من نظام الحضور والانصراف المعتمد لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم، بما يضمن حضور المعلمين في الوقت المحدد وتهيئة بيئة تعليمية مستقرة للطلاب.

وأشار البيان الرسمي إلى أن القرار يشمل جميع المعلمين والمعلمات، سواء كانوا في المدارس الحكومية أو المشمولة باللوائح التنظيمية للقطاع الخاص، مع ضرورة تطبيق الحسم بدقة عند تسجيل التأخير لمدة سبع ساعات متراكمة أو أكثر ويهدف القرار إلى:

تعزيز الالتزام بساعات العمل الرسمية.

تحسين جودة التعليم من خلال انتظام المعلمين في الحضور.

حماية حقوق الطلاب في الحصول على الوقت الكامل للدرس.

تحقيق العدالة بين جميع أعضاء الهيئة التعليمية.

آلية تطبيق الحسم

أوضحت الوزارة أن حسم يوم واحد من الراتب سيطبق عند تجاوز التأخير سبع ساعات متراكمة، سواء كانت هذه الساعات في يوم واحد أو موزعة على عدة أيام خلال الشهر كما شددت على أن آلية الرصد ستتم من خلال:

أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس.

التقارير الشهرية المقدمة من مديري المدارس إلى الإدارة التعليمية.

المتابعة المباشرة من الإدارات المختصة لضمان العدالة والدقة في تطبيق النظام.

العوامل المشمولة بالقرار

يشمل القرار كل حالات التأخير عن بدء الدوام الرسمي، ما لم يكن هناك عذر رسمي مقبول، مثل:

الإجازات المرضية المثبتة بتقارير طبية رسمية.

الظروف الطارئة التي يُعترف بها إداريًا بعد التحقق من صحتها.

وأوضحت الوزارة أن أي تأخير ناتج عن سوء تنظيم الشخصي للوقت أو إهمال غير مبرر سيتم التعامل معه وفق آلية الحسم الموضوعة، وذلك لضمان الانضباط الوظيفي والجدية في العمل.