الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لصرف رواتب المتقاعدين عن شهر سبتمبر/أيلول 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتاد الذي تعتمد عليه المؤسسة منذ سنوات وفي الوقت ذاته، نفت المؤسسة بشكل قاطع صحة الأخبار المتداولة عن وجود زيادات استثنائية في الرواتب بمناسبة المولد النبوي الشريف، مؤكدة أن الزيادة السنوية النظامية هي الإجراء الوحيد المعتمد، وأن أي قرارات جديدة لا يمكن أن تُعلن إلا عبر القنوات الرسمية غففطف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الرواتب على الأبواب .. سبتمبر يعلن انطلاق الصرف مع زيادة كبيرة في السعودية

أكدت المؤسسة أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر 2025 سيكون يوم الإثنين 1 سبتمبر، وفقًا للآلية المعتادة التي تحدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا رسميًا لإيداع الرواتب في الحسابات البنكية.

وفي حال صادف تاريخ الصرف عطلة رسمية، يتم التبكير بالموعد إلى يوم عمل سابق، وذلك لضمان عدم تأخر الرواتب عن المتقاعدين، كونها مصدر الدخل الأساسي لشريحة كبيرة من المواطنين.

نفي الشائعات حول زيادة استثنائية

مع اقتراب موعد المولد النبوي انتشرت شائعات على بعض المنصات حول صرف زيادة استثنائية بقيمة 1500 ريال للمتقاعدين إلا أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سارعت إلى نفي هذه الأنباء، مؤكدة أن النظام لا يقر أي زيادات مرتبطة بمناسبات دينية أو وطنية.

وشددت المؤسسة على أن أي تعديلات أو زيادات في المعاشات التقاعدية تُعلن فقط عبر القنوات الرسمية التابعة لها أو لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف قطع الطريق على مروجي الأخبار الكاذبة.

سياسة الزيادات السنوية في المعاشات

يخضع نظام التقاعد في السعودية لآلية زيادة سنوية ثابتة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين ومواكبة التغيرات المعيشية وأبرز ملامح هذه الزيادة:

تحدد نسبتها وفق الدرجة الوظيفية السابقة للمتقاعد.

تصرف بشكل منتظم ودوري لجميع الفئات دون استثناء.

لا ترتبط بمناسبات أو أحداث، وإنما تطبق وفق قانون ثابت ومعايير محددة.

تعتمد على معادلات حسابية عادلة تحقق المساواة بين المتقاعدين.

أهمية رواتب التقاعد للمتقاعدين

تمثل رواتب التقاعد شريان حياة اقتصادي لملايين المواطنين، حيث يعتمدون عليها بعد انتهاء سنوات خدمتهم العملية.

هي مصدر الدخل الأساسي للمتقاعد وأسرته.

تساعد على تغطية تكاليف المعيشة من سكن وعلاج ومصاريف يومية.

تشكل ضمانة للاستقرار الاجتماعي، إذ تمنع تعرض كبار السن وأسرهم للضغوط المادية.

أنظمة حديثة لضمان الاستقرار

تعتمد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أنظمة إلكترونية متطورة في صرف الرواتب، تتيح: