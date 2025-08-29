الرياض - كتبت رنا صلاح - يحتفي المسلمون حول العالم بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يمثل ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأكرم والمرسل للهدى للعالمين هذه المناسبة تعتبر من أهم المناسبات الدينية في التقويم الإسلامي، وتكتسب طابعًا روحيًا واجتماعيًا كبيرًا بين المسلمين، حيث يجتمع فيها الناس لتجديد محبتهم للنبي الأكرم، والتمعن في سيرته العطرة، والعمل بتعاليمه وأخلاقه زنيصك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن الرد الحاسم .. هل المولد النبوي إجازة رسمية؟

وفق الحسابات الفلكية من المتوقع أن يأتي المولد النبوي الشريف يوم الخميس الموافق 12 ربيع الأول 1447 هـ، والموافق ميلاديًا 4 سبتمبر 2025 ويحرص المسلمون على تحديد هذا الموعد بدقة للاحتفال بهذه الذكرى العطرة، إذ تمثل لحظة تجديد ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكير النفس بسيرته وتعاليمه.

إجازات المولد النبوي في الدول العربية

يهتم الطلاب والموظفون في مختلف قطاعات الدولة بمعرفة موعد إجازة المولد النبوي 2025، للاحتفال بذكرى النبي الأكرم وفي هذا الإطار تمنح بعض الدول العربية إجازات رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة المولد النبوي، إلا أن المملكة العربية السعودية تقتصر الإجازات الرسمية على العيدين الفطر والأضحى، واليوم الوطني السعودي، ولا تشمل إجازة رسمية للمولد النبوي، لكنها تحرص على إظهار مظاهر الاحتفال بالطرق الرمزية والثقافية.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

تختلف مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من بلد إلى آخر، لكن جميعها تتفق على تعزيز الروح الدينية والاجتماعية للمناسبة:

في مصر وبلاد الشام: يقوم الناس بصنع حلوى المولد النبوي، التي تُعد من رموز الاحتفال التقليدية، وتوزع بين الأهل والأصدقاء والجيران، كما تُنظم مواكب دينية وقراءة للقصص والسيرة النبوية.

في المملكة العربية السعودية: تتمثل أبرز مظاهر الاحتفال في إنارة اللون الأخضر من أعلى برج الساعة مقابل الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى تبادل رسائل التهنئة بين الأهل والأصدقاء، وتذكير المجتمع بسيرة النبي العطرة وتعاليمه النبيلة.

رسائل تهنئة بالمولد النبوي الشريف

تبادل الرسائل بين الأهل والأصدقاء يعتبر جزءًا من الاحتفال بالمولد النبوي، ويهدف إلى تعزيز المحبة وصلة الرحم، وتجديد الإخلاص للنبي الكريم ومن أبرز العبارات التي يرسلها المسلمون: