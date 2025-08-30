الادارة العامة للمرور تصدر توضيح هام حول السفر بالسيارة بين الرياض ومكة المكرمة وتعلن رسمياً بدء رصد مخالفات جديدة على طريق الرياض - مكة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة من جانب الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمان على الطرق السريعة، أعلنت عن تطبيق رصد مخالفات جديدة على طريق الرياض - مكة المكرمة السريع وهذا القرار يأتي في إطار جهود مستمرة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين خلال رحلاتهم بين هاتين المدينتين الحيويتين، ويهدف إلى تقليل الحوادث المرورية التي قد تنجم عن السلوكيات الخاطئة من السائقين ذختطث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

يمتد طريق الرياض - مكة المكرمة على مسافة تقريبية تصل إلى 850 كيلومترًا، وهو يُعد أحد أهم الطرق السريعة التي تربط بين العاصمة الرياض ومدينة مكة المكرمة.

هذا الطريق لا يقتصر على كونه وسيلة سفر للمواطنين والمقيمين، بل يعد نقطة وصل استراتيجية بين أهم مدينتين في المملكة وبفضل تحديثاته المستمرة، يتمتع هذا الطريق بمسارات متعددة وأسطوانة واسعة تساهم في انسيابية الحركة المرورية، مما يحد من الازدحام ويزيد من أمان المسافرين.

تستغرق الرحلة بين الرياض ومكة المكرمة من 8 إلى 10 ساعات، ويختلف الوقت بناءً على سرعة القيادة ومدة التوقفات وتسمح للسائقين بالقيادة بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يجب الالتزام به لضمان سلامة الجميع.

جهود الإدارة العامة للمرور لتعزيز السلامة على الطرق

تولي الإدارة العامة للمرور في السعودية أهمية قصوى لسلامة مستخدمي الطرق، وتعمل جاهدة على تحقيق هذا الهدف من خلال عدة آليات تشمل: