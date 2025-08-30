الرياض - كتبت رنا صلاح - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، إلى جانب جريان السيول وتساقط البرد وصواعق رعدية، تشمل مدينة الباحة وعددًا من المحافظات.

أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب منطقة الباحة حتى المساء

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل محافظات القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة الجوية قد تتسبب في تدني مستويات الرؤية الأفقية بسبب شدة الرياح والأمطار الغزيرة، ما يستدعي من الجميع أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة المستجدات عبر قنوات المركز الرسمية.

وتأتي هذه التنبيهات في إطار الجهود المستمرة لتحذير الأهالي من التقلبات الجوية، وتوعيتهم بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة خلال فترة تأثير الحالة.



