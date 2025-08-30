الرياض - كتبت رنا صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده، كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية مماثلة، وأعرب الملك المفدى في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق دوام التقدم والازدهار، فيما عبَّر ولي العهد في برقيته عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس أردوغان، ولحكومة وشعب تركيا المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقيتي تهنئة للرئيس التركي بمناسبة يوم النصر

وتركزت البرقيتان على تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية، وإظهار التقدير المتبادل في هذه المناسبة الوطنية، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وحرص القيادة السعودية على التواصل مع الدول الصديقة في المناسبات الوطنية الرسمية، ويُعد يوم النصر في تركيا مناسبة وطنية مهمة يحتفل بها الشعب التركي تكريماً لإنجازات بلاده وتضحياتها التاريخية، وتعكس التهاني الرسمية السعودية استمرار الاهتمام بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة وتركيا.