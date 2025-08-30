الرياض - كتبت رنا صلاح - وقعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة، بحضور رئيس الاتحاد الأمير سعود بن عبدالعزيز آل سعود ووكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي، وذلك في مقر الوزارة بالرياض، وتهدف المذكرة إلى تطوير الرياضة المدرسية وصقل مواهب الطلاب والطالبات من خلال برامج نوعية متخصصة في كرة المناورة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وسيتم تنفيذ الاتفاقية مبدئياً في إدارات التعليم بالرياض والشرقية وجدة، على أن يتم التوسع لاحقاً ليشمل بقية مناطق المملكة.

وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة المناورة لتعزيز الرياضة المدرسية

وتتضمن بنود المذكرة تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين والمشرفين، وإقامة بطولات مدرسية محلية ووطنية لتعزيز ممارسة الرياضة وروح المنافسة، وأكدت وزارة التعليم أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لجهودها المستمرة في جعل الرياضة جزءاً أساسياً من العملية التعليمية، مشيرة إلى أن تعزيز النشاط البدني في المدارس استثمار في صحة الأجيال القادمة ودعامة رئيسة لتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية، ومن المقرر أن تسهم البرامج والبطولات في بناء جيل متوازن بدنياً وفكرياً.