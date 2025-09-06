نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد خسوف كلي نادر للقمر يزين سماء السعودية.. وإلى متى يستمر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد سماء المملكة العربية السعودية مساء الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ الموافق 7 سبتمبر 2025، ظاهرة فلكية استثنائية، تتمثل في خسوف كلي للقمر يُعد من أطول الخسوفات الكلية التي يمكن مشاهدتها في السنوات الأخيرة.

توقيت الخسوف ومراحله في السعودية

وفقًا لما أعلنه معهد علوم الفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، سيكون الخسوف مرئيًا بشكل كامل في السعودية، إضافة إلى مناطق واسعة من آسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا وأستراليا.

يبدأ القمر بالدخول في منطقة شبه الظل عند 6:27 مساءً.

يبدأ الخسوف الجزئي عند 7:27 مساءً.

يصل الخسوف إلى مرحلته الكلية عند 8:30 مساءً ويستمر حتى 9:53 مساءً.

ينتهي الخسوف بالكامل عند 11:57 مساءً بتوقيت المملكة.

ويستمر الخسوف الكلي مدة 83 دقيقة تقريبًا، مما يجعله حدثًا فلكيًا بارزًا يستحق المتابعة.

تفسير الظاهرة الفلكية

أوضح الدكتور زكي بن عبدالرحمن المصطفى، الباحث في معهد علوم الفضاء، أن الخسوف القمري يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يؤدي إلى دخول القمر في ظل الأرض. وعند الخسوف الكلي، يغمر الظل القمر بأكمله، فيظهر بلون أحمر داكن يعرف بـ "القمر الدامي".

وأشار إلى أن هذه الظاهرة تختلف عن الكسوف الشمسي، الذي لا يُشاهد إلا من مناطق محدودة جدًا على سطح الأرض ويستمر لبضع دقائق فقط.

كسوف جزئي للشمس يليه

كسوف جزئي للشمس يليه

وبيّن المصطفى أن الظواهر الفلكية عادة ما ترتبط ببعضها، فغالبًا ما يتبع الخسوف كسوف والعكس. ومن المنتظر أن يشهد العالم كسوفًا جزئيًا للشمس يوم 21 سبتمبر 2025، إلا أنه لن يكون مرئيًا من المملكة.

جهود "كاكست" في الرصد والتوعية

يلعب معهد علوم الفضاء بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية دورًا مهمًا في رصد الظواهر الفلكية باستخدام مراصد ثابتة ومتنقلة، مع كوادر علمية متخصصة. كما يحرص على تعزيز الوعي الفلكي من خلال فعاليات تثقيفية وتفاعلية تستهدف الجمهور، مما يعزز من اهتمام المجتمع بعلم الفلك.

بهذا، تنتظر سماء السعودية ليلة مميزة يتابع فيها المواطنون والمقيمون خسوفًا كليًا للقمر في مشهد نادر وجذاب، يجمع بين المتعة البصرية والمعرفة العلمية.