الرياض - كتبت رنا صلاح - تم تداول عدة صور مستوحاة من التصميم على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر المراحل الأولى لتجهيز مطار الملك سلمان، والذي من المتوقع أن يصبح أحد أهم وأكبر مطارات العالم خلال السنوات القليلة القادمة، ويأتي بناء هذا المطار الضخم ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن المقرر افتتاحه بعد ست سنوات، أي في عام 2030 زوكصو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبهر العالم.. أولى صور لمطار الملك سلمان في السعودية

يقع مطار الملك سلمان الدولي قيد الإنشاء في شمال غرب مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، على بعد 35 كيلومترًا من وسط المدينة، وقد سُمِّيَ المطار على اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

مساحة مطار الملك سلمان

سيكون مطار الملك سلمان بن عبدالعزيز واحدًا من أكبر المطارات في العالم بمساحة تبلغ 57 كيلومترًا مربعًا، يهدف المطار إلى أن يكون بوابة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، حيث سيربط بين الشرق والغرب.

القدرة الاستيعابية للمطار

من المتوقع أن يتمكن مطار الملك سلمان من استيعاب 120 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030، ويزيد هذا العدد إلى 185 مليون مسافر بحلول عام 2050، وسيضم المطار 6 مدارج للطيران، بالإضافة إلى 12 كيلومترًا مربعًا من المرافق المساندة، بما في ذلك: