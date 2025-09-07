سكان السعودية يستعدون .. ظلام دامس يبتلع القمر بالكامل في هذا الموعد

الرياض - كتبت رنا صلاح - في مساء الأحد المقبل، تستعد سماء المملكة العربية السعودية لحدث فلكي نادر طالما أسر قلوب محبي متابعة الظواهر الكونية فقد أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيشهد خسوفًا كليًا يمكن رصده بالعين المجردة من مختلف مناطق المملكة، حيث يغمر ظل الأرض قرص القمر بشكل كامل في مشهد يترقبه الكثيرون بشغف، هذا الحدث الفريد يعكس عظمة النظام الكوني ودقة الحسابات الفلكية التي تتيح لنا معرفة مثل هذه الظواهر قبل حدوثها بوقت كافٍ ججزكظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تشهد سماء المملكة العربية السعودية مساء الأحد المقبل خسوفًا كليًا للقمر، وفق ما أعلنته الجمعية الفلكية بجدة وسيكون الحدث مرئيًا بالعين المجردة في أغلب مناطق المملكة، في مشهد يترقبه عشاق الظواهر الكونية بشغف كبير.

كيف يحدث الخسوف الكلي؟

الخسوف يحدث عندما يدخل القمر بالكامل في ظل الأرض، فيُحجب عنه ضوء الشمس كليًا وخلال هذه المرحلة يكتسي القمر لونًا أحمر داكنًا يُعرف بـالقمر الدموي، نتيجة انكسار أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض.

تفاصيل توقيت المشاهدة

يبدأ الخسوف قبل منتصف الليل بقليل.

يصل إلى ذروته مع حلول منتصف الليل، حيث يغمر الظل القمر بالكامل.

يستمر لعدة ساعات، ما يمنح الجميع فرصة كافية لمتابعته.

سهولة الرصد بالعين المجردة

على عكس كسوف الشمس الذي يحتاج أدوات حماية للعين، يمكن متابعة خسوف القمر مباشرة دون أي مخاطر وهو ما يجعله فرصة مثالية للتجمعات العائلية والأنشطة التوعوية.

قيمة علمية وثقافية

الخسوف لا يُعد مجرد مشهد جمالي؛ بل له أهمية علمية كبيرة في رصد الغلاف الجوي ودراسة انعكاس الضوء كما أن له بعدًا ثقافيًا ودينيًا، إذ ارتبط في التراث الإسلامي بصلاة الخسوف كآية من آيات الله.

فعاليات ومتابعات محلية

مجموعات فلكية سعودية أعلنت عن تنظيم فعاليات خاصة في المدن الكبرى مثل جدة والرياض، حيث سيتم توفير تلسكوبات وشروحات مبسطة للجمهور، بهدف تعزيز الثقافة العلمية ونشر الاهتمام بعلم الفلك.

أهمية الظاهرة للأجيال الجديدة

مشاهدة الخسوف بشكل مباشر تُعتبر تجربة تعليمية نادرة للأطفال والشباب، إذ تمنحهم فرصة عملية لفهم الظواهر الطبيعية وتشجعهم على تنمية الفضول العلمي.

السياحة الفلكية والفرص المستقبلية

مع انتشار مفهوم السياحة الفلكية عالميًا، قد يشكل هذا الخسوف فرصة لتسليط الضوء على المملكة كوجهة واعدة لعشاق الفضاء، خاصة مع تزايد الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والعلمية معًا.

رسالة الحدث

الخسوف الكلي المقبل لا يقتصر على كونه ظاهرة طبيعية، بل يمثل تذكيرًا بجمال الكون ودقة نظامه، وفرصة للتأمل في عظمة الخالق، إضافة إلى تعزيز المعرفة العلمية بين فئات المجتمع.