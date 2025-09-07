الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يتضمن استدعاءً عاجلًا لعدد من سيارات إنفينيتي من طراز QX55 وQX50، وذلك نتيجة اكتشاف خلل تقني خطير في محامل المحرك قد يؤدي إلى تلفه وفقدان قوة الدفع أثناء القيادة ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على سلامة المستهلكين وحمايتهم من المخاطر المحتملة التي قد تهدد حياتهم أو تعرضهم لحوادث على الطرقات حطهطل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خطر قاتل يهدد ملاك إنفينيتي .. خلل مفاجئ قد يدمر المحرك بالكامل أثناء القيادة!

بحسب ما أوضحته الوزارة، يتمثل الخلل في محامل المحرك، وهي القطع المسؤولة عن تقليل الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية الداخلية وضمان دوران سلس للمحرك أي عطل في هذه المحامل قد يؤدي إلى:

ارتفاع درجة حرارة المحرك.

حدوث اهتزازات غير طبيعية أثناء القيادة.

تلف الأجزاء الداخلية بشكل تدريجي.

توقف المحرك عن العمل بشكل مفاجئ، مما قد يسبب فقدان السيطرة على المركبة.

حجم الاستدعاء والفئات المشمولة

شمل الاستدعاء سيارات إنفينيتي QX55 وQX50 التي تم بيعها في السوق السعودي خلال فترة إنتاج محددة وأكدت الوزارة أن الملاك يمكنهم التحقق من شمول مركباتهم في الاستدعاء من خلال:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.

إدخال رقم هيكل المركبة (VIN).

أو التواصل مباشرة مع الوكيل المحلي المعتمد لشركة إنفينيتي.

مسؤولية الشركة والوكيل المحلي

تتحمل الشركة المصنعة ووكيلها في المملكة كامل المسؤولية عن إصلاح هذا العيب، حيث يلتزم الوكيل بما يلي:

فحص المركبات المتأثرة مجانًا.

استبدال أو إصلاح المحرك أو القطع التالفة دون أي تكلفة على العميل.

توفير قطع غيار أصلية بديلة لضمان جودة الخدمة.

أهمية الاستدعاءات في تعزيز السلامة

تعد الاستدعاءات واحدة من أهم الآليات التي تضمن سلامة المستهلكين، فهي ليست مؤشرًا سلبيًا بالضرورة على جودة المنتج، بل دليل على وجود نظام رقابي فعال ومن أبرز فوائدها: