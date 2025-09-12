الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأ برنامج حساب المواطن صباح اليوم (الأربعاء) إيداع مبالغ الدعم المخصصة لشهر سبتمبر في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم ممن استوفوا معايير الاستحقاق المعتمدة . ويأتي هذا الإيداع ضمن سلسلة دفعات شهرية تهدف إلى حماية الأسر السعودية من تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية وضمان حصولها على الدعم المناسب لمستوى دخلها وعدد أفرادها. ويُعد البرنامج ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة لتحقيق العدالة في توزيع الدعم الحكومي وتوجيهه إلى مستحقيه الفعليين يظجلد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يعلن موعد صرف دفعة سبتمبر شاملة الإضافي حتى آخر ريال

دعم حساب المواطن شهر سبتمبر

أوضح البرنامج في بيان رسمي أن عملية الإيداع الحالية تمثل الدفعة رقم 94 منذ إطلاق البرنامج في ديسمبر 2017، وتشمل الدعم الإضافي الذي تم تمديده سابقاً بتوجيهات القيادة الرشيدة. وتستمر عملية الإيداع تدريجياً حتى نهاية اليوم، بحيث تصل المبالغ إلى جميع المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

وأشار البرنامج إلى إمكانية المستفيدين التحقق من تفاصيل الدفعة عبر الدخول إلى حساباتهم في البوابة الإلكترونية أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الهواتف الذكية، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل المبلغ المودع وقيمة الاستحقاق الكاملة بما في ذلك الدعم الإضافي. ويتيح البرنامج أيضاً خدمة حاسبة الدعم التقديرية التي تساعد المستفيدين على معرفة المبلغ المتوقع قبل الإيداع الفعلي.

ويستفيد من حساب المواطن ملايين الأسر السعودية، ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على مجموعة من المعايير تشمل دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمار التابعين. ويتيح البرنامج إمكانية تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الأهلية، حيث يشدد على أهمية الإفصاح بدقة عن مصادر الدخل وتحديث أي تغييرات تطرأ فوراً.

ويعد حساب المواطن أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويخفف من آثار الإصلاحات الاقتصادية مثل تصحيح أسعار الطاقة والسلع الأساسية. كما يعكس البرنامج نهج الدولة في دعم المواطن كأولوية، من خلال توفير حلول مباشرة وفعالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بطرق سهلة وشفافة، ما يعزز الثقة بين المواطن والجهات الحكومية ويشجع على المشاركة المجتمعية الفاعلة.

