نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المتاجر المشاركة في تخفيضات اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من المواطنين السعويين عن عروض اليوم الوطني السعودي التي تحظى باهتمام كبير مع اقتراب اليوم الوطني السعودي 95 لعام 1447 هـ، الموافق 2025.

وتترقب الأسواق في السعودية ومصر عروض اليوم الوطني، بسبب العروض الحصرية التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والعلامات التجارية الشهيرة، وتحرص الشركات على استغلال هذه المناسبة الوطنية لتقديم خصومات ضخمة تصل إلى 50% أو أكثر، تشمل مختلف المنتجات من الأجهزة الإلكترونية والأزياء، إلى المستلزمات المنزلية، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز هذه العروض:

أبرز المتاجر المشاركة في تخفيضات اليوم الوطني 2025

قدمت المتاجر الشهيرة قوائم تفصيلية حول عروض تخفيضات اليوم الوطني السعودي 95، ومن أبرزها:

نون (Noon): خصومات على المطبخ، المنزل، العناية الشخصية، الإلكترونيات والرياضة، مع كود خصم «DD85».

السيف جاليري: عروض على أواني الطهي وأجهزة المطبخ، باستخدام كود «CCC».

النهدي: خصومات على الألعاب، المستلزمات التعليمية، العناية بالجسم والإلكترونيات، مع كود «DHXM».

أمازون: تخفيضات تصل إلى 70% على الملابس والعطور والإلكترونيات، إضافة إلى خصم 15% باستخدام كود مخصص.

كارفور: تخفيضات على المواد الغذائية والأجهزة الذكية ومنتجات الأطفال، عبر كود «HELLO15».

نمشي: خصومات كبيرة على الأزياء والأحذية والإكسسوارات للرجال والنساء والأطفال.

نايس ون (Nice One): عروض على العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة المنزلية، باستخدام كود «ALC».

سيتي ماكس: تخفيضات على الملابس والإكسسوارات بآخر صيحات الموضة.

شي إن (Shein): خصومات على الملابس والأدوات المنزلية، مع كود «ALCP».

ماهي عروض اليوم الوطني السعودي 2025

ويبحث المواطنون عن هذه التخفيضات التي تمثل فرصة رائعة للتسوق بأسعار أقل، حيث أصبحت حدث تسويقي سنوي تنتظره الأسر بشغف، وذلك نظرًا لتنافس المتاجر الإلكترونية والتقليدية في اجتذاب المستهلكين عبر أكواد خصم حصرية وعروض خاصة تستمر لفترة محدودة، ويتميز هذا العام بفرصة استفادة المستهلكين في مصر من هذه الحملات عبر المواقع الإلكترونية، مما يتيح لهم شراء منتجات بأسعار تنافسية.

المنتجات المشمولة في عروض اليوم الوطني السعودي

لم تقتصر التخفيضات على المنتجات التقليدية فحسب، بل شملت: