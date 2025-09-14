نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 حالة من التقلبات الجوية الملحوظة، وفقًا لتقارير المركز الوطني للأرصاد، حيث تتأثر الأجواء بامتداد أنظمة جوية متباينة أدت إلى تزايد فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة وزخات البرد في بعض المناطق، إلى جانب نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة على مناطق أخرى.

الطقس في المناطق الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية

سادت أجواء غائمة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتحديدًا عسير وجازان، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تمتد لتشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة.

الأجواء في الرياض والشرقية ونجران

وفي المقابل، تشهد الرياض والمنطقة الشرقية ونجران نشاطًا ملحوظًا للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، ما يتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية بشكل مؤقت، الأمر الذي يستدعي الحذر خاصة على الطرق السريعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

الرياض:

نهارًا: أجواء صافية، ودرجة الحرارة العظمى بين 40 و41 مئوية، مع رطوبة منخفضة.

ليلًا: انخفاض الحرارة إلى 32 درجة مئوية، مع رياح شمالية شرقية خفيفة بسرعة 14 كم/ساعة.

جدة:

نهارًا: طقس غائم جزئيًا، ودرجة حرارة عظمى تصل إلى 35 درجة مئوية، مع رطوبة تقارب 60%.

ليلًا: تميل الأجواء إلى الصفاء مع انخفاض طفيف في الحرارة.

أسباب التقلبات الجوية الحالية

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة الجوية ناتجة عن تفاعل كتل هوائية مختلفة تؤثر على أجواء المملكة، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار ستستمر لعدة أيام مقبلة. كما دعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر واتخاذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق المفتوحة والطرق السريعة التي قد تتأثر بالعواصف الغبارية.