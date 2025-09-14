نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على عدد من مناطق المملكة، حيث من المنتظر - بمشيئة الله تعالى - أن تشهد مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

أمطار متفاوتة الشدة على مناطق أخرى

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، نجران، المنطقة الشرقية، والرياض، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خصوصًا على منطقتي تبوك والمدينة المنورة، ما قد يسبب تدنيًا مؤقتًا في مستوى الرؤية الأفقية.

حالة البحر الأحمر اليوم

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18 – 45 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين، يصل إلى أكثر من مترين ونصف في المناطق الجنوبية.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يتحول إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة 15 – 38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

تنبيهات وتحذيرات

وأكد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة توخي الحذر خاصة في المناطق التي يُتوقع أن تشهد سيولًا وأمطارًا غزيرة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، وتجنب عبور مجاري السيول.