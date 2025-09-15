الرياض - كتبت رنا صلاح - لم يعد الهاتف الذكي مجرد وسيلة للاتصال أو التقاط الصور السريعة، بل تحوّل إلى منصة متكاملة تختصر جوانب العمل والترفيه والإبداع في جهاز واحد تحمله اليد وفي عام 2025، تثبت شركة سامسونج مرة أخرى أنها في الصدارة بإطلاقها Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB، الذي يجمع بين أداء خارق، مساحة تخزين هائلة، تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، وتصميم فريد يليق بالفئة الرائدة من الهواتف شهطيج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قاهر الآيفون .. مواصفات هاتف سامسونج S24 الترا 1 تيرا هاتف يجمع بين القوة والذكاء .. السعر في السعودية

أولى الميزات التي تلفت الانتباه في Galaxy S24 Ultra هي جودة التصميم الإطار الخارجي مصنوع من التيتانيوم، ما يمنحه قوة وصلابة تضاهي الأجهزة الفاخرة، وفي الوقت نفسه يضيف لمسة من الأناقة والرقي الشاشة محمية بطبقة Corning® Gorilla® Armor التي توفر مقاومة عالية ضد الخدوش والصدمات، مما يجعل الهاتف عملياً للاستخدام اليومي دون قلق.

إلى جانب ذلك، يأتي الهاتف بألوان متعددة ترضي جميع الأذواق، مع لمسات تصميمية دقيقة تجعل حمله تجربة مختلفة عن أي هاتف آخر.

مساحة تخزين تتفوق على الحواسيب

الميزة الأبرز في S24 Ultra 1TB تكمن في سعة التخزين العملاقة التي تصل إلى 1 تيرابايت. هذه المساحة الضخمة تعني:

حفظ آلاف الصور بدقة 200 ميجابكسل دون الحاجة لمسح أي منها.

تسجيل مقاطع فيديو بجودة 8K أو 4K لفترات طويلة دون قلق من امتلاء الذاكرة.

تشغيل تطبيقات الألعاب والبرامج الضخمة بسهولة.

الكاميرا.. ثورة في عالم التصوير

سامسونج استثمرت خبرتها الطويلة في تقديم كاميرا تجعل التصوير تجربة احترافية، فجاء الهاتف مزوداً بتشكيلة قوية:

عدسة رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنيات تكبير بصري متطورة.

عدسة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري يصل حتى 10x.

عدسة 12 ميجابكسل Ultra Wide لالتقاط المشاهد الواسعة.

عدسة 10 ميجابكسل للتقريب 3x.

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو بجودة عالية.

الذكاء الاصطناعي في الخدمة اليومية

هاتف S24 Ultra لم يكتفِ بالمواصفات التقنية فقط، بل دخل بقوة في عالم الذكاء الاصطناعي من أبرز الميزات:

Live Translate: ترجمة فورية للمحادثات النصية، ما يجعل التواصل مع أي شخص في العالم أسهل من أي وقت مضى.

Circle to Search: إمكانية البحث الذكي بمجرد رسم دائرة حول أي عنصر على الشاشة، سواء صورة أو نص.

تحسين الصور والفيديوهات تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الأداء والبطارية.. مزيج من القوة والاستمرارية

الهاتف يعمل بمعالج Snapdragon الأحدث، المخصص للأداء العالي والذكاء الاصطناعي، وهو ما يضمن تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب الكبيرة بسلاسة أما البطارية بسعة 5000mAh فهي نقطة قوة كبيرة، حيث توفر:

تشغيل فيديو حتى 30 ساعة متواصلة.

تشغيل موسيقى حتى 95 ساعة.

شحن سريع يلبي احتياجات الاستخدام المكثف.

بجانب ذلك، يأتي الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يمنحه ميزة إضافية لعشاق المغامرة.

قلم S Pen.. تجربة كتابة لا مثيل لها

من أبرز نقاط التميز في سلسلة ألترا، القلم الذكي S Pen في S24 Ultra أصبح أكثر تطوراً مع تحسينات في دقة الكتابة والرسم، وإضافة وظائف جديدة لتدوين الملاحظات والتفاعل مع التطبيقات.

هذا القلم يحول الهاتف إلى دفتر ملاحظات رقمي وأداة إنتاجية متكاملة تناسب رجال الأعمال والطلاب والمبدعين.

السعر والتوافر في السوق السعودي

يتوفر هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB في السوق السعودي بسعر يبدأ من 6,599 ريال سعودي ورغم ارتفاع السعر نسبياً، إلا أنه يعكس مكانة الجهاز ضمن الفئة العليا ويستهدف شريحة المستخدمين الباحثين عن الأداء القوي والتقنيات المتقدمة.

الهاتف متاح عبر المتاجر الرسمية والموزعين المعتمدين مع خيارات لونية متعددة وتصميم فاخر كما توفر بعض المتاجر خطط تقسيط ميسرة، ما يجعل اقتناءه أكثر سهولة.

لماذا يعتبر Galaxy S24 Ultra 1TB صفقة رابحة؟

إذا جمعنا كل ما سبق من مميزات، نجد أن الهاتف يقدم:

سعة تخزين تفوق معظم الحواسيب.

كاميرات احترافية بدقة غير مسبوقة.

بطارية تدوم طويلاً مع شحن سريع.

حماية ومتانة عالية مع تصميم فاخر.

دمج فعال لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كل هذه العناصر تجعل من Galaxy S24 Ultra 1TB خياراً مثالياً لكل من يبحث عن هاتف لا يعرف الحدود في الأداء والإبداع.