الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ95، وهو اليوم الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، ويُجسد ذكرى توحيد البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله . وفي هذا السياق، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل الإجازة الرسمية الخاصة بهذه المناسبة الوطنية التي ينتظرها المواطنون والمقيمون بفارغ الصبر، سواء كانوا طلابًا أو موظفين في مختلف القطاعات سدلزض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الموارد البشرية تحسم الجدل: اجازة اليوم الوطني السعودي 95 كم يوم ؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن إجازة اليوم الوطني السعودي للعام 2025 ستكون يومًا واحدًا فقط، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، على أن يعود الموظفون والطلاب إلى أعمالهم ودراستهم صباح يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025. وبذلك تكون مدة الإجازة الرسمية مقتصرة على يوم واحد، دون تمديد إضافي.

هذا الإعلان جاء بعد موجة من التساؤلات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض أخبارًا تفيد بتمديد الإجازة، إلا أن الوزارة سارعت إلى نفي تلك الشائعات، مؤكدة أن ما يتم تداوله غير صحيح، وأن الموعد الرسمي المعتمد يقتصر على يوم الثلاثاء فقط.

ويأتي تخصيص هذا اليوم إجازة رسمية ليمنح المواطنين والمقيمين فرصة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة التي تحمل في طياتها معاني الولاء والانتماء للوطن، وتجدد الفخر بما حققته المملكة من إنجازات على مختلف الأصعدة.

كما يمثل اليوم الوطني فرصة للتعبير عن مشاعر الحب والاعتزاز بالوطن، حيث يحرص الكثيرون على تبادل التهاني والعبارات الوطنية التي تعكس مكانة المملكة في قلوب أبنائها. ومن أبرز ما يتداوله السعوديون في هذه المناسبة: "95 عامًا والسعودية وطن العز والمجد", "كل عام وطني بخير وأنت مصدر فخرنا", وغيرها من العبارات التي تجسد التلاحم بين القيادة والشعب.

بهذا التوضيح، تكون وزارة الموارد البشرية قد وضعت حدًا للتكهنات، لتؤكد أن إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام هي عطلة يوم واحد فقط، مع عودة الحياة العملية والدراسية في اليوم التالي مباشرة.