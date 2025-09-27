الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة برز برنامج حساب المواطن كأحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث لم يعد البرنامج مجرد وسيلة لصرف مبالغ مالية شهرية، بل تحول إلى منظومة متكاملة تعكس التزام الدولة بتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط ومع استمرار التغيرات الاقتصادية وتطور السياسات المالية المرتبطة بالإصلاحات، أصبح لزامًا على الأسر السعودية أن تفهم بدقة شروط الاستحقاق والفئات المشمولة بالدعم، حتى تضمن الاستفادة الكاملة من المخصصات التي يوفرها البرنامج . في هذا المقال سنفصّل كل ما يهم المستفيدين الحاليين والجدد، بدءًا من الفئات المؤهلة وصولًا إلى الضوابط التي تحكم استمرار الصرف عثعهق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط حساب المواطن الجديدة 2025 تكشف المستور: الفئات المستحقة للدعم ومن يُحرم من الصرف

أُطلق برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2017 ليكون بمثابة درع واقٍ للأسر السعودية أمام التحديات المعيشية التي نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية. فقد شهدت المملكة في تلك الفترة خطوات إصلاحية مهمة، مثل رفع أسعار الطاقة وتعديل بعض الرسوم، الأمر الذي تطلب وجود دعم مباشر يعوض الفئات الأقل دخلًا عن أي أعباء إضافية.

يعتمد البرنامج على قاعدة بيانات متكاملة ترتبط بمختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة الموارد البشرية، وزارة الداخلية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الهدف من هذه الربط هو التأكد من عدالة التوزيع وعدم وصول الدعم إلى غير مستحقيه.

اللافت أن البرنامج لا يقتصر على توفير مبالغ مالية فقط، بل يشكل أداة للشفافية المالية، حيث يُلزم المستفيدين بالإفصاح عن مصادر دخلهم كافة، ما يساعد الدولة على رسم صورة دقيقة عن الحالة المعيشية للمجتمع.

الفئات المستحقة من حساب المواطن

البرنامج يضع معايير واضحة للفئات المؤهلة، ومن أبرزها:

المواطنون السعوديون المقيمون إقامة دائمة داخل المملكة: يشمل ذلك رب الأسرة وزوجته وأولاده في حال استوفوا شروط الدخل المحدد.

أبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي: يحق لهم الاستفادة من الدعم شريطة استيفاء الضوابط المعتمدة.

الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط: يتم احتساب الاستحقاق بناءً على مجموع الدخل الشهري وعدد التابعين وأعمارهم.

الفئات الخاصة المستثناة من بعض الشروط: مثل حاملي بطاقات التنقل، الذين تشملهم مظلة البرنامج وفق معايير خاصة.

شروط الحصول على الدعم الشهري

الحصول على دعم حساب المواطن لا يتم تلقائيًا، بل يحتاج المستفيد إلى استيفاء مجموعة من الشروط، أبرزها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك أبناء المواطنة السعودية وزوجها أو زوجها الأجنبي.

الإقامة الدائمة داخل المملكة وعدم مغادرتها لفترات طويلة تتجاوز ما يسمح به البرنامج.

استثناء السجناء والمقيمين في مراكز الإيواء الحكومية من الاستحقاق.

تقديم بيانات دقيقة عند التسجيل، بحيث تتطابق مع الوثائق الرسمية.

ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع المعتمد من البرنامج، والذي يختلف بحسب عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين.

تحديث البيانات خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير، مثل زيادة الراتب، أو الزواج، أو الطلاق، أو إضافة تابعين جدد.

آلية احتساب الدعم

يعتمد البرنامج على الحاسبة التقديرية المتاحة عبر بوابته الإلكترونية، والتي تمنح المستفيد تصورًا قريبًا من قيمة الدعم المستحق.

الآلية تشمل إدخال:

عدد التابعين دون سن 18 عامًا.

عدد البالغين من التابعين فوق 18 عامًا.

إجمالي الدخل الشهري للأسرة.

أهمية تحديث البيانات

يُعد تحديث البيانات أحد الأعمدة الأساسية لضمان استمرار الدعم. فالبرنامج يشدد باستمرار على أن أي تغيير في الدخل أو الوضع الاجتماعي يجب الإفصاح عنه فورًا.

