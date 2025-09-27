الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد فتح الحساب البنكي أحد أهم المتطلبات الأساسية للمقيمين في المملكة العربية السعودية، سواء لإدارة رواتبهم أو لإجراء معاملاتهم المالية اليومية أو لتحويل الأموال إلى ذويهم في الخارج . ومع تزايد عدد الوافدين وتنوع فئاتهم، أصبح من الضروري أن تكون هناك ضوابط واضحة ومحددة تحكم آلية فتح الحسابات البنكية وإدارتها. وفي هذا السياق، أكد مصرف الراجحي التزامه الكامل بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، مشددًا على أن أي تغييرات أو تحديثات يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من البنك أو من الجهات التنظيمية المختصة جهظشخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية.. مصرف الراجحي يوضح الضوابط الجديدة ويؤكد عدم وجود سقف مالي للأرصدة

أحد أبرز التساؤلات التي تتكرر بين المقيمين هو: هل يوجد حد مالي أقصى للأرصدة أو التحويلات في حساباتهم البنكية؟ الإجابة حتى الآن: لا يوجد أي إعلان رسمي من مصرف الراجحي أو من مؤسسة النقد يفرض سقفًا ماليًا عامًا على الحسابات البنكية للمقيمين.

الحساب البنكي للمقيم يخضع للأنظمة المعتادة التي تركز على التحقق من هوية العميل، مصدر الأموال، وسلامة العمليات المصرفية، لا على تحديد رصيد معين أو مبلغ ثابت لا يجوز تجاوزه. الاستثناء الوحيد يبرز في الحالات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال أو إذا كانت هناك معاملات غير اعتيادية تستدعي التحقق الإضافي.

الشروط الأساسية لفتح حساب بنكي للمقيمين

لفتح حساب بنكي في مصرف الراجحي أو غيره من البنوك السعودية، هناك مجموعة من المتطلبات التي تفرضها لوائح مؤسسة النقد:

إقامة سارية (هوية مقيم): يجب أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول وصحيحة. لا يُسمح بفتح حساب لمن انتهت إقامته أو لا يملك هوية نظامية.

إثبات الهوية والعنوان الوطني: يشترط البنك تقديم جميع المستندات الرسمية المطلوبة، مثل صورة من هوية المقيم، بالإضافة إلى التسجيل في العنوان الوطني المعتمد في المملكة.

بيانات إضافية: في بعض الحالات، قد يطلب البنك بيانات تتعلق بالمهنة أو جهة العمل، خصوصًا إذا كان الحساب مرتبطًا بتحويل الرواتب أو نشاطات مالية متكررة.

رقم جوال سعودي: من الضروري وجود رقم جوال سعودي باسم المقيم، لاستخدامه في الخدمات المصرفية الرقمية وتفعيل التنبيهات الأمنية.

الأهلية القانونية: يجب أن يكون المتقدم لفتح الحساب بالغًا سن الرشد وقادرًا على إتمام التعاقد بشكل قانوني.

متى يتم فرض قيود مالية على المقيم؟

رغم عدم وجود سقف محدد معلن للأرصدة أو التحويلات، هناك بعض الظروف التي قد تفرض فيها قيود مؤقتة أو إضافية:

قبل الحصول على إقامة رسمية: المقيم الجديد في المملكة قد يواجه قيودًا على حجم التحويلات أو الشيكات حتى استكمال أوراق الإقامة الرسمية.

التحويلات الكبيرة وغير المبررة: في حال إجراء عمليات مصرفية بمبالغ ضخمة أو غير معتادة بالنسبة لنشاط الحساب، قد يطلب البنك مستندات إضافية لإثبات مصدر الأموال.

لوائح مكافحة غسل الأموال: هذه القوانين معمول بها عالميًا، وتفرض على البنوك مراقبة الحسابات ورصد أي معاملات مشبوهة.

التزامات مصرف الراجحي تجاه المقيمين

مصرف الراجحي، كغيره من البنوك السعودية، يلتزم بتطبيق أنظمة ساما بشكل كامل، وهو ما يتضمن: