الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم حالة من عدم الاستقرار الجوي، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المناطق الجنوبية، مع نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار . هذه الأجواء تستدعي يقظة عالية من المواطنين والمقيمين، خاصة في المناطق الجبلية والمنخفضة، حيث يشكل الطقس تحدياً يومياً يؤثر على التنقل والحياة العامة ثانجم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طقس مضطرب يضرب هذه المناطق السعودية بأمطار غزيرة ورياح شديدة

تعد منطقة عسير اليوم الأكثر تأثراً بالمنخفض الجوي؛ إذ أشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تترافق مع زخات من البرد ورياح نشطة. هذه الأمطار قد تتسبب في جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وهو ما يفرض على السكان والسائقين ضرورة توخي الحذر وتجنب عبور مجاري السيول تحت أي ظرف.

الظاهرة ليست جديدة على عسير، فهي من أكثر المناطق عرضة للأمطار الموسمية، إلا أن تزايد حدتها هذا العام جعلها محور اهتمام الجهات المختصة التي رفعت مستوى الجاهزية لمواجهة أي طارئ.

طقس ممطر في جازان والباحة ومكة المكرمة

لا يقتصر تأثير الحالة المطرية على عسير وحدها، بل تمتد إلى مناطق أخرى مثل جازان والباحة ومكة المكرمة. الأمطار هنا تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، لكنها كافية للتأثير على الطرق الجبلية والأنشطة اليومية.

كما أن المرتفعات في تلك المناطق قد تشهد تشكّل الضباب خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية ويؤثر على حركة المرور بشكل مباشر.

فرص أمطار على الرياض والقصيم

المفاجأة الأبرز في تقرير الأرصاد اليوم هي احتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، وهو ما يغير المشهد المناخي المعتاد لهذه المناطق في مثل هذا الوقت من السنة.

رغم أن الأمطار المتوقعة هناك ليست بنفس غزارة الجنوب، إلا أنها مؤشر على اتساع رقعة الحالة الجوية لتشمل مناطق واسعة من المملكة.

الضباب والرؤية الأفقية

من أبرز الظواهر الجوية المصاحبة للأمطار اليوم هي تشكل الضباب على المرتفعات الجنوبية والغربية، إضافة إلى بعض المناطق الشرقية. الضباب الكثيف يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ، مما يضاعف من خطورة القيادة على الطرق السريعة.

هيئة الأرصاد شددت على ضرورة تشغيل أنوار المركبات أثناء القيادة في هذه الظروف، وتجنب السرعة العالية، والالتزام بالمسارات المحددة.

الرياح المثيرة للأتربة والغبار

بجانب الأمطار والضباب، تزداد خطورة الطقس مع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار خاصة على الأجزاء الساحلية من جنوب غرب المملكة. هذه الرياح قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية في المناطق المكشوفة، وتشكّل تحدياً إضافياً لقطاعي النقل البري والجوي.

الأطباء ينصحون في هذه الظروف بارتداء الكمامات للحفاظ على الجهاز التنفسي، خصوصاً لمرضى الربو والحساسية.

حالة البحر الأحمر اليوم

التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد أشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20-40 كم/ساعة، وقد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

هذا يعني أن البحر سيكون في حالة اضطراب واضحة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، وقد يتجاوز مترين ونصف في بعض الفترات. حالة البحر توصف اليوم بأنها خفيفة إلى متوسطة الموج، لكنها تصل إلى مائجة في المناطق الجنوبية، مما قد يشكل خطراً على القوارب الصغيرة والمتوسطة.

حالة الخليج العربي

أما في الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة ما بين 15-30 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من نصف متر إلى متر ونصف. حالة البحر هنا أكثر استقراراً مقارنة بالبحر الأحمر، لكنها تظل متوسطة الموج، وهو ما يستدعي الحذر من جانب الصيادين ومرتادي البحر.

التأثيرات على الحياة اليومية

هذه الحالة الجوية لا تمر مرور الكرام؛ إذ تترك تأثيراً مباشراً على الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين. فمن المتوقع أن تتأثر الحركة المرورية بشكل كبير، خاصة في المناطق التي تشهد سيول أو ضباب كثيف.

كما أن بعض الرحلات الجوية قد تواجه تأخيراً أو إعادة جدولة نتيجة سوء الأحوال الجوية، خصوصاً في مطارات الجنوب. المدارس والجامعات قد تشهد انخفاضاً في الحضور نتيجة تعطل الطرق، فيما تظل الجهات الأمنية والدفاع المدني في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارئ.

نصائح الأرصاد والدفاع المدني

المركز الوطني للأرصاد وهيئة الدفاع المدني أصدرا سلسلة من النصائح والإرشادات التي يجب على الجميع الالتزام بها: