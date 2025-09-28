الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية إلى تقديم منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والمالية التي تضمن للمواطن حياة كريمة، وفي هذا الإطار جاء برنامج ساند ليكون مظلة حماية ودعم للنساء المستحقات، خصوصًا العاطلات عن العمل أو اللواتي يواجهن صعوبة في الحصول على مصدر دخل ثابت والبرنامج يوفّر للنساء السعوديات دعماً شهرياً يساهم في سد احتياجاتهن الأساسية، إلى جانب تسهيل إجراءات الصرف والتسجيل عبر منصات إلكترونية حكومية موثوقة مثل التأمينات الاجتماعية ومنصة التنمية الاجتماعية تذعنق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ساند للنساء 1447 .. دعم مادي ينقذ العاطلات عن العمل في السعودية بخطوات تسجيل سهلة

من أبرز التساؤلات التي تطرحها الكثير من النساء: كم هو الدعم الذي يقدمه برنامج ساند؟ القيمة التي تحصل عليها المستفيدة ليست موحّدة للجميع، بل تعتمد على عدة معايير أبرزها الحالة الاجتماعية، مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة. لكن بشكل عام، يوفّر ساند دعماً شهرياً يغطي جزءاً كبيراً من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، السكن، والفواتير.

كما أن الميزة الأهم في البرنامج أن الدعم يأتي بشكل منتظم ويستمر لفترة مناسبة حتى تستطيع المستفيدة ترتيب أوضاعها المعيشية أو إيجاد بديل عملي آخر.

شروط ساند للنساء العاطلات عن العمل

وضعت الجهات المسؤولة مجموعة من الشروط الواضحة لضمان وصول الدعم إلى النساء المستحقات بالفعل، وهذه الشروط جاءت دقيقة ومنظمة حتى يكون البرنامج عادلاً وفعّالاً:

الجنسية السعودية: يشترط أن تكون المتقدمة حاملة للجنسية السعودية.

الإقامة الدائمة: يجب أن تكون مقيمة بشكل دائم داخل المملكة.

السن القانوني: ألا يتجاوز عمر المتقدمة 60 عاماً وقت التقديم.

إثبات قلة الدخل: تقديم وثيقة رسمية تثبت محدودية الدخل الشهري.

عدم تلبية الاحتياجات الأساسية: أن تكون المستفيدة غير قادرة على الوفاء باحتياجاتها اليومية كاملة.

حسن السيرة والسلوك: يشدد البرنامج على ضرورة خلو سجل المتقدمة من أي مخالفات أخلاقية أو جنائية.

مدة الموافقة: في بعض الحالات قد يستغرق الحصول على الموافقة فترة تصل إلى 24 شهراً أو أقل.

كيفية الحصول على مستحقاتك من ساند

بعد التأكد من استيفاء الشروط، يمكن للمستفيدة التوجه مباشرة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحصول على مستحقاتها المالية. والخطوات كالتالي:

الدخول إلى المنصة الرئيسية للتأمينات الاجتماعية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار خدمات الأفراد.

النقر على التأمينات.

اختيار خدمة صرف مستحقات الدفعة الواحدة.

الضغط على زر ابدأ الخدمة واتباع التعليمات.

كيفية التسجيل في برنامج ساند للنساء

إجراءات التسجيل أصبحت الآن أكثر سهولة بفضل التحول الرقمي في المملكة، حيث يمكن لأي امرأة التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية. الخطوات كالآتي:

تسجيل الدخول إلى المنصة الرئيسية للتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار برنامج التوقف عن العمل.

النقر على ساند.

إدخال البيانات المطلوبة مثل: الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف.

رفع المستندات اللازمة مثل إثبات الدخل أو ما يثبت الحالة المعيشية.

إرسال الطلب وانتظار الرد من الجهة المختصة.

مميزات برنامج ساند للنساء

برنامج ساند لا يقتصر فقط على الدعم المالي المباشر، بل يمتلك مجموعة من المميزات التي تجعله مشروعاً وطنياً له أثر كبير: