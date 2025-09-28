نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الواثب السعودي حسن دوشي يتُوّج بفضية بطولة العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوّج لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية حسن دوشي، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي انطلقت أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل.

ونال دوشي ميداليته الفضية بحلوله ثانيًا في النهائي الذي أقيم على ملعب جواهر لال نهرو في نيودلهي، محققًا رقمًا شخصيًا جديدًا بلغ (36:7م).

يُذكر أن أخضر ألعاب القوى البارلمبية يشارك في هذه البطولة بوفد يضم (12) لاعبًا ولاعبة، هم: (عبدالرحمن القرشي "كراسي متحركة"، وحسن دوشي "الوثب الطويل"، وجمعان الزهراني "كراسي متحركة"، ونور الصناع "جري"، وعلي النخلي "جري"، والبراء القرني "كراسي متحركة"، ونايف المسرحي "جري"، وعبدالمجيد غفيري "جري"، ومشعل محوطان "جري"، وهاني النخلي "دفع الجلة"، وهديل الثويعي "دفع الجلة"، وحيدر سلامي "دفع الجلة - رمي القرص").

ورأس بعثة الأخضر في هذه البطولة رئيس اتحاد ألعاب القوى البارالمبية عبدالرحيم آل الشيخ، كما ضم الوفد مدير الأداء العالي ناصر القحطاني، والإداري سامي المحرج، والمدربين موسى هوساوي وعبدالله الشمري ورضا السوداني ومراد عبدالنور ومصلح العتيبي وفاطمة زهور، ورئيس المدربين سبستيان، وأخصائي المساج مروان عروبي