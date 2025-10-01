نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية بال أو بذكرى استقلال بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بال أو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب جمهورية بال أو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

ولي العهد يهنىء رئيس جمهورية بال أو بذكرى استقلال بلاده

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بال أو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بال أو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.