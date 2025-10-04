رسوم المرافقين في السعودية 2025: القرارات الجديدة والتفاصيل الكاملة للمقابل المالي

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع استمرار برنامج حساب المواطن في كونه أحد أهم ركائز الدعم الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، تتجدد التأكيدات الرسمية حول ضرورة التزام المستفيدين بتحديث بياناتهم أولًا بأول، خصوصًا ما يتعلق بالحالة الاجتماعية، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي خلل أو تلاعب وهذا التوجه يعكس حرص الدولة على إدارة الموارد بكفاءة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبدأ الشفافية الذي أصبح عنصرًا أساسيًا في منظومة الدعم ضمن رؤية السعودية 2030 ظرخوف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أوضح البرنامج مؤخرًا أن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للمستفيد يجب أن ينعكس بشكل فوري داخل النظام، مثل التحول من متزوجة إلى مطلقة، أو من أعزب إلى متزوج. ويشترط تقديم المستندات الرسمية الصادرة من الأحوال المدنية كدليل قاطع على صحة هذا التغيير.

تحديث الحالة الاجتماعية شرط أساسي للاستحقاق

هذا الإجراء ليس شكليًا فحسب، بل يترتب عليه تأثير مباشر على قيمة الدعم المخصص للأسرة. فالوضع الاجتماعي للفرد يحدد بشكل كبير حجم الالتزامات المالية وعدد التابعين، وبالتالي فإن تجاهل التحديث قد يؤدي إلى خلل في التوزيع، أو حتى إيقاف الدعم بشكل كامل.

الأصول القابلة للتقييم ودورها في دراسة الأهلية

إلى جانب الحالة الاجتماعية، أكد برنامج حساب المواطن أن الأصول المالية والعينية تدخل بشكل رئيسي ضمن معايير دراسة الأهلية. وتشمل هذه الأصول:

العقارات التي يمتلكها المستفيد.

المركبات المسجلة باسمه.

الأرصدة البنكية والأصول النقدية.

المحافظ الاستثمارية.

عدد العمالة المنزلية المسجلة عليه.

ويتم الاستعلام عن هذه الأصول بدقة عبر جهات رسمية معتمدة، ثم تُقيَّم قيمتها لتدخل ضمن حساب الدخل الإجمالي للأسرة. والهدف هنا ليس حرمان المستفيد من الدعم، بل ضمان أن تكون المبالغ المخصصة عادلة ومنصفة، بحيث يحصل من يحتاج بالفعل على نصيبه الكامل.

العدالة أساس توزيع الدعم

شدد القائمون على البرنامج على أن الغاية من هذه الضوابط ليست زيادة الأعباء على المستفيدين، وإنما تحقيق العدالة في التوزيع. فوجود آليات دقيقة للتحقق من البيانات يمنع التلاعب، ويضمن أن الدعم يصل إلى الفئات الأشد حاجة، بدلًا من أن يذهب لمن لا يستحق.

هذا التوازن يعزز ثقة المواطنين في البرنامج، ويؤكد أن المنظومة لا تستهدف سوى خدمة المستحقين الحقيقيين.

آلية الاعتراض على نتائج الأهلية

قد يحدث أحيانًا أن يُفاجأ المستفيد بنتيجة تفيد بعدم أهليته للحصول على الدعم. في هذه الحالة، يتيح البرنامج للمستفيد التقدم باعتراض رسمي.

وتتم خطوات الاعتراض على النحو التالي:

الدخول إلى الحساب الشخصي في منصة حساب المواطن.

اختيار أيقونة دراسة الأهلية.

الاطلاع على أسباب رفض الأهلية المسجلة.

تقديم الاعتراض مع إرفاق المستندات المطلوبة.

ويُمنح المستفيد فترة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ صدور القرار لتقديم اعتراضه، وهو ما يمنحه فرصة كافية لتصحيح البيانات أو تزويد الجهات المختصة بالوثائق اللازمة.

تبكير صرف الدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025

ترقب واسع بين المستفيدين مع اقتراب موعد صرف الدعم للدورة الخامسة والتسعين، حيث أعلن البرنامج أن موعد الإيداع سيوافق التاسع من أكتوبر بدلًا من العاشر، بسبب تزامن التاريخ الأصلي مع عطلة يوم الجمعة.

هذه الخطوة ليست جديدة، بل هي نهج ثابت يعتمده البرنامج لضمان وصول الدعم في موعده أو قبله بيوم واحد إذا صادف عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

الإفصاح عن مكافآت الطلاب ودخل التابعين

من بين أبرز النقاط التي يحرص البرنامج على توضيحها أن مكافآت الطلاب تعد مصدر دخل يجب الإفصاح عنه. فإغفال ذكرها عند التسجيل أو التحديث قد يؤدي إلى مشكلات في الأهلية.

لذلك يطلب البرنامج من المستفيدين الدخول إلى الملف الشخصي ثم: