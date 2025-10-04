الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة طال انتظارها من قِبل ملايين المستفيدين في المملكة العربية السعودية، أعلن برنامج حساب المواطن عن تبكير موعد صرف الدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025، ليكون يوم الخميس 9 أكتوبر بدلاً من الجمعة 10 أكتوبر، وذلك نظرًا لتوافق الموعد الأصلي مع عطلة رسمية وهذا القرار جاء ليثبت مجددًا التزام البرنامج بتوفير الدعم المالي في الوقت المناسب، وتجنب أي تأخير قد يربك الأسر المستحقة التي تعتمد بشكل أساسي على هذا الراتب الشهري لتغطية احتياجاتها دجنمل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تبكير صرف حساب المواطن الدفعة 95 لشهر أكتوبر 2025 .. حقيقة الزيادة وتأثير مكافآت الطلاب

كشف القائمون على البرنامج أن الإيداع البنكي للمستحقات سيبدأ منذ الساعات الأولى من يوم الخميس 9 أكتوبر، على أن يستمر التحويل بشكل تدريجي حتى يكتمل إيداع جميع الحسابات خلال 24 ساعة. ويؤكد البرنامج دومًا أن مواعيد الصرف ثابتة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف عطلة رسمية، فيتم التبكير أو التأجيل يومًا واحدًا، وهو ما حدث مع هذه الدفعة.

هل هناك زيادة في راتب حساب المواطن هذا الشهر؟

من أكثر الأسئلة التي تتكرر بين المواطنين مع كل دفعة جديدة: هل هناك زيادة استثنائية؟ حتى لحظة إعلان موعد الصرف، لم يتم صدور أي أمر ملكي يفيد بوجود دعم إضافي لشهر أكتوبر 2025. وبالتالي، ستُصرف الدفعة بالقيمة المعتادة وفقًا لمعايير الاستحقاق الحالية. ومع ذلك، يبقى الأمل قائمًا في أن تتدخل الدولة بزيادات استثنائية مستقبلًا، خاصة مع التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

خطوات الاستعلام عن دفعة حساب المواطن 95

حرص البرنامج على إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني بسهولة عبر موقعه الرسمي. ويمكن لأي مستفيد معرفة تفاصيل الدفعة المستحقة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية اختيار "الدفعات المالية".

تحديد الدفعة رقم 95 الخاصة بشهر أكتوبر 2025.

ستظهر أمامك جميع التفاصيل: المبلغ المستحق، حالة الدفعة، وتاريخ الإيداع.

أهمية تحديث بيانات حساب المواطن

شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التحديث الدوري للبيانات، خاصة عند حدوث أي تغيير في:

الراتب الشهري.

الحالة الوظيفية.

عدد أفراد الأسرة.

مصادر الدخل الإضافية.

مكافآت الطلاب وتأثيرها على الدعم

من النقاط التي أثارت تساؤلات كثيرة، ما إذا كانت مكافآت الطلاب تؤثر على قيمة حساب المواطن. أوضح البرنامج أن هذه المكافآت تُعد دخلاً يجب الإفصاح عنه عند تحديث البيانات، حيث يتم احتسابها ضمن معايير الاستحقاق. وبالتالي فإن أي أسرة لديها أبناء يحصلون على مكافآت تعليمية، يجب أن تفصح عنها بوضوح حتى لا تتعرض لفقدان الأهلية أو حدوث خلل في المبلغ المودع.