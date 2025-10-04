الرياض - كتبت رنا صلاح - في متابعة دقيقة للتقلبات المناخية التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا مهمًا يتعلق بالحالة الجوية المرتقبة خلال الأيام المقبلة . وأكد المركز أن بعض مناطق المملكة ستشهد هطول أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل في بعض الأوقات إلى الغزيرة جدًا، مصحوبة بعدد من الظواهر الجوية التي تستوجب الحذر الشديد وهذا التنبيه يأتي استمرارًا لدور المركز في حماية الأرواح والممتلكات عبر متابعة دقيقة للأنظمة المناخية والتقارير اليومية، بما يضمن الاستعداد المبكر وتفادي المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن هذه الحالات سوضتخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة على مكة والباحة وعسير وجازان مع تحذيرات مشددة

بحسب الأرصاد، فإن الحالة الجوية ستؤثر على أربع مناطق رئيسية في المملكة، وهي:

مكة المكرمة

الباحة

عسير

جازان

وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار ستبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء، وتستمر حتى الأحد المقبل، مع اختلاف في شدة الهطولات بين المتوسطة والغزيرة. وقد تشهد بعض الأودية والمناطق المنخفضة تشكل سيول جارفة نتيجة غزارة الأمطار وتدفق المياه بشكل مفاجئ.

الظواهر المصاحبة للأمطار

الحالة الجوية المرتقبة لا تقتصر على الأمطار فقط، بل يُتوقع أن يصاحبها عدة ظواهر جوية أخرى قد تزيد من خطورتها، ومن أبرزها:

الرياح الهابطة النشطة: سرعة الرياح قد تصل إلى 60 كيلومترًا في الساعة أو أكثر، ما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وإثارة الأتربة والغبار.

تساقط حبات البرد: بعض الفترات قد تشهد زخات من البرد، وهو ما يزيد من صعوبة التنقل على الطرق ويضاعف من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.

ارتفاع الأمواج على السواحل: المناطق المطلة على البحر الأحمر، خاصة في الأجزاء الجنوبية، ستشهد ارتفاعًا في مستوى الأمواج، وهو ما يهدد سلامة الرحلات البحرية والصيادين.

جريان السيول: نتيجة غزارة الأمطار وتدفق المياه في مجاري الأودية والشعاب، ما يجعل عبورها أمرًا بالغ الخطورة.

تنبيهات وإرشادات للمواطنين والمقيمين

حرصًا على السلامة العامة، دعا المركز الوطني للأرصاد جميع الأفراد إلى الالتزام بمجموعة من التعليمات خلال فترة الحالة المطرية، أبرزها:

تجنب أماكن تجمع المياه والسيول: إذ يُعد البقاء بالقرب من الأودية أخطر ما قد يواجهه الأفراد أثناء مثل هذه الحالات.

متابعة التحديثات الرسمية: عبر القنوات الإعلامية للمركز الوطني للأرصاد لتفادي الشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

الحذر أثناء القيادة: حيث نصح المركز قائدي المركبات بتقليل السرعة عند هطول الأمطار، والحفاظ على مسافة أمان كافية لتفادي الانزلاقات أو الاصطدامات.

التأكد من جاهزية المركبات: خصوصًا أنظمة الفرامل، والإطارات، ومسّاحات الزجاج.

تأجيل الرحلات البرية والبحرية: قدر الإمكان، خصوصًا في المناطق المتوقع أن تشهد غزارة في الأمطار أو اضطرابًا في البحر.

التأثيرات المتوقعة على الحياة اليومية

من الطبيعي أن تترك هذه الحالة الجوية بصمتها على العديد من الأنشطة الحياتية اليومية. ومن أبرز التأثيرات المحتملة:

الحركة المرورية: قد تتأثر حركة المرور في المدن الكبرى والطرق السريعة نتيجة تجمع المياه أو ضعف الرؤية.

الرحلات البرية: ستصبح أكثر خطورة، خصوصًا في المناطق الجبلية أو القريبة من الأودية.

النشاط البحري: من المتوقع أن تتأثر عمليات الصيد والنقل البحري بسبب اضطراب الموج واشتداد الرياح.

الفعاليات الخارجية: قد يتم إلغاؤها أو تأجيلها للحفاظ على سلامة المشاركين.

الجوانب الإيجابية للأمطار

على الرغم من المخاطر التي قد تصاحب هذه الحالة الجوية، إلا أن الأمطار تحمل أيضًا فوائد كبيرة للمملكة. فهي تسهم في: