الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز جودة التعليم والارتقاء بقطاعه الحيوي، أعلنت وزارة التعليم عن إعادة تفعيل نظام الحوافز المخصص لمعلمي الصفوف الأولية في المرحلة الابتدائية بعد توقف دام لسنوات . هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو إشارة واضحة على إدراك الوزارة لأهمية المعلم في السنوات الأولى من حياة الطالب، حيث يبدأ التكوين العقلي والسلوكي والمعرفي الذي يحدد مساره الدراسي لاحقًا صطوجق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وزارة التعليم تعلن عودة الحوافز لمعلمي الصفوف الأولية 1447: تقدير جديد يعزز جودة التعليم

حرصت وزارة التعليم على أن تكون عملية منح الحوافز قائمة على معايير موضوعية واضحة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية أو المحاباة. فقد حددت الوزارة نظامًا متكاملًا يعتمد على 100 درجة موزعة على ثلاثة محاور رئيسية:

الأداء الوظيفي ورضا المستفيدين (50%) يتم تقييم أداء المعلم المهني خلال العامين الماضيين، على أن لا يقل المعدل عن 3 درجات. كما يؤخذ في الاعتبار رضا الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يعكس مدى تأثير المعلم على البيئة التعليمية بشكل مباشر.

نتائج الطلاب والانضباط (45%) يركز هذا المحور على مستوى تحصيل الطلاب الدراسي، ومدى التزامهم بالانضباط داخل الصف. كما يتم قياس دور المعلم في رفع مستوى الطلاب الأقل تحصيلًا، ومساهمته في تحسين نواتج التعلم.

المشاركة في المسابقات (5%) تُمنح هذه الدرجة للمعلمين الذين يشجعون طلابهم على المشاركة في المسابقات التعليمية محليًا ودوليًا، ويحققون نتائج إيجابية تُسهم في رفع اسم المدرسة والوزارة.

بهذا التوزيع، ضمنت الوزارة أن تكون الحوافز مرتبطة مباشرة بجودة الأداء الفعلي، بعيدًا عن المجاملات أو التقديرات غير الدقيقة.

أنواع الحوافز الممنوحة للمعلمين

لم تقتصر الوزارة على تقديم حوافز مالية فحسب، بل حرصت على وضع منظومة متنوعة من المكافآت تجمع بين المادية والمعنوية. ومن أبرزها:

الإعفاء من المناوبة والإشراف اليومي داخل المدرسة، مما يمنح المعلم وقتًا أكبر للتركيز على العملية التعليمية.

توفير مساعد إداري للفصل عند زيادة عدد الطلاب، لتخفيف العبء على المعلم وتمكينه من أداء مهامه بفاعلية.

منح شهادات شكر وتقدير رسمية من مدير العموم، وهو اعتراف رسمي بجهوده أمام زملائه والمجتمع التعليمي.

نشر أسماء المعلمين المتميزين عبر منصات الوزارة وقنواتها الإعلامية، مما يعزز مكانتهم الاجتماعية والمهنية.

ترشيحهم للجان التنفيذية والقيادة التربوية، وهي فرصة لتطوير مهارات القيادة والمشاركة في صنع القرار.

إتاحة فرص حضور المؤتمرات المحلية والدولية، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاطلاع على التجارب التعليمية العالمية.

تمكينهم من تقديم الدورات والاستشارات التربوية على مستوى إدارات التعليم، ليصبحوا قدوة ملهمة لغيرهم.

أثر الحوافز على جودة التعليم

تدرك وزارة التعليم أن تحفيز المعلم هو المفتاح لتحسين مخرجات التعليم. فالمعلم عندما يشعر بالتقدير والإنصاف يضاعف جهوده، ويعمل بإبداع أكبر على تطوير طرق التدريس وتحفيز الطلاب.

وقد أثبتت التجارب العالمية أن المعلم المحفز يخلق طلابًا متفوقين، وأن البيئة التعليمية الإيجابية تبدأ من تقدير المعلم نفسه. لذلك، فإن عودة نظام الحوافز من شأنها أن ترفع من مستوى الانضباط المدرسي، وتحسن من نتائج الطلاب، وتزيد من مشاركة أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.

ارتباط المبادرة برؤية المملكة 2030