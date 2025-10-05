الرياض - كتبت رنا صلاح - المعلم هو حجر الأساس في بناء أي مجتمع، فهو الذي يغرس القيم ويصنع العقول ويزرع بذور المعرفة في الأجيال القادمة . إدراكًا لهذه المكانة، تحتفل المملكة العربية السعودية بيوم المعلم سنويًا، مثل معظم دول العالم، تكريمًا للمعلمين والمعلمات وتقديرًا لجهودهم في خدمة التعليم وصناعة مستقبل الوطن. ويُعتبر هذا اليوم فرصة لإبراز دور المعلم وإعادة تسليط الضوء على رسالته السامية في تنمية الإنسان السعودي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 جظهاب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متى يوم المعلم في السعودية؟ التاريخ والفعاليات

يتم الاحتفال بـ يوم المعلم في السعودية سنويًا في الخامس من أكتوبر، وهو اليوم العالمي للمعلم الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 1994. وقد ارتأت المملكة أن تحتفل بهذا اليوم تماشيًا مع بقية دول العالم، تأكيدًا على تقديرها لمكانة المعلم وتعزيز دوره في تطوير التعليم.

يُصادف هذا اليوم بداية كل عام دراسي تقريبًا، ما يمنحه زخمًا خاصًا، حيث يكون الطلاب والمعلمون في أوج استعدادهم للعام الجديد، مما يجعل الاحتفال به أكثر تأثيرًا على العملية التعليمية برمتها.

لماذا يحتفل العالم بيوم المعلم؟

لا يُعتبر يوم المعلم مجرد مناسبة رمزية، بل هو اعتراف عالمي بمكانة المعلمين. وقد اختير الخامس من أكتوبر تحديدًا لأنه اليوم الذي تم فيه توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن أوضاع المعلمين في عام 1966، والتي أرست الأسس المتعلقة بحقوق المعلمين وواجباتهم وظروف عملهم.

في السعودية، يكتسب هذا اليوم بعدًا إضافيًا، إذ يتوافق مع توجهات الدولة لرفع جودة التعليم وتمكين المعلمين من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

فعاليات يوم المعلم في السعودية

تتعدد الفعاليات التي تُقام في المدارس والجامعات والإدارات التعليمية بمناسبة يوم المعلم، وتشمل:

1. تكريم المعلمين المتميزين

تُنظم المدارس والجامعات حفلات تكريم للمعلمين والمعلمات الذين تميزوا في أدائهم.

يتم منح شهادات شكر ودروع تقديرية عرفانًا بجهودهم.

أحيانًا تُقدم مكافآت مادية أو رمزية.

2. الأنشطة الطلابية

يقدم الطلاب فقرات مسرحية وأناشيد ورسائل مكتوبة تعبر عن امتنانهم للمعلمين.

تزين الفصول واللوحات الإعلانية بعبارات شكر مثل "شكراً معلمي" و "لولاك لما تعلمنا".

يتم إعداد مقاطع مرئية قصيرة بمشاركة الطلاب لإبراز أثر المعلم في حياتهم.

3. الفعاليات الإعلامية

تُطلق وزارة التعليم حملات توعوية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تُنشر مقالات ولقاءات مع معلمين بارزين، لتسليط الضوء على تجاربهم وقصص نجاحهم.

4. المبادرات المجتمعية

بعض الجمعيات الخيرية والجهات الخاصة تنظم مبادرات لدعم المعلمين.

تُقام مسابقات أو ورش عمل مخصصة للتطوير المهني في هذه المناسبة.

مكانة المعلم في المجتمع السعودي

يُنظر إلى المعلم في السعودية على أنه قدوة ومصدر إلهام، فالمجتمع يُدرك أن مستقبل أبنائه بين يدي هؤلاء الرجال والنساء الذين يقضون حياتهم في التربية والتعليم. وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالمعلمين من خلال برامج تدريبية وتأهيلية، إلى جانب تطوير سلم الرواتب وتحسين بيئة العمل.

إن الاحتفال بيوم المعلم ليس مجرد ترف، بل هو تأكيد على أن مهنة التعليم هي مهنة بناء وطن. فالمعلم لا ينقل المعلومات فحسب، بل يشارك في تشكيل شخصية الطالب وقيمه ومهاراته.

يوم المعلم ورؤية السعودية 2030

تأتي أهمية يوم المعلم في السعودية من انسجامه مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت التعليم في قلب خططها التنموية. ومن أبرز محاور الرؤية: