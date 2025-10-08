الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة ينتظرها ملايين المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة الخامسة والتسعين (95) من الدعم المالي، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم بشكل نهائي عبر المنصة الرسمية للبرنامج، ويأتي هذا الإعلان ضمن الجدول الزمني المعتاد لصرف الدعم الشهري الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر السعودية، ومساعدتها على مواجهة متغيرات الحياة الاقتصادية ظذفخت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يودع الدفعة 95 الخميس المقبل في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم

أكد البرنامج أن موعد الصرف الرسمي سيكون يوم الخميس القادم الموافق 10 أكتوبر 2025، نظرًا لتوافق اليوم العاشر من الشهر الميلادي مع موعد الإيداع الشهري المعتاد. وتشمل هذه الدفعة جميع المستفيدين الذين تمت دراسة أهليتهم وجرى تحديث بياناتهم بشكل صحيح عبر المنصة الإلكترونية قبل الموعد المحدد لإغلاق التسجيل.

ويجري إيداع الدعم بشكل مباشر في الحسابات البنكية المسجلة للمستفيدين، مع إمكانية التحقق من وصول المبلغ من خلال خانة الدفعات المالية في صفحة المستفيد على موقع "حساب المواطن".

الفئات المستفيدة من الدفعة الجديدة

يستهدف البرنامج مجموعة واسعة من الأسر والأفراد السعوديين الذين يستوفون شروط الاستحقاق، وتشمل الفئات التالية:

الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

الأفراد المستقلين الذين يسكنون في مساكن منفصلة ولديهم إثباتات سكنية موثقة.

الأرامل والمطلقات ممن يعولن أبناءً.

ذوو الإعاقة المسجلون في أنظمة الرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

حرص البرنامج على تذكير المستفيدين بضرورة التأكد من مطابقة بياناتهم لشروط الأهلية، والتي تتضمن:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية (باستثناء أبناء المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعوديين بشروط محددة).

الإقامة الدائمة داخل المملكة وعدم مغادرتها لأكثر من 90 يومًا خلال آخر 12 شهرًا.

توافق البيانات المعلنة مع بيانات الجهات الرسمية المعتمدة.

أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للدعم المحدد لكل أسرة حسب عدد أفرادها وأعمارهم.

كيفية التأكد من الأهلية واستحقاق الدعم

يمكن للمستفيدين التحقق من أهليتهم واستحقاقهم للدفعة 95 عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن.

تسجيل الدخول باستخدام النفاذ الوطني الموحد.

اختيار خانة الأهلية والاستحقاق.

الاطلاع على حالة الأهلية (مؤهل – غير مؤهل – تحت الدراسة).

في حال وجود رفض أو نقص في البيانات، يمكن تقديم اعتراض إلكتروني خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من إعلان النتيجة.

الدفعة 95: استمرارية الدعم رغم التحديات الاقتصادية

تأتي هذه الدفعة لتؤكد استمرارية برنامج حساب المواطن في دعم الأسر المستحقة رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم، خصوصًا مع تغيرات الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة. وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضمان استقرار البرنامج ماليًا وإداريًا، لضمان استمرار وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المحدد دون تأخير.

كما يواصل البرنامج إجراء مراجعات دورية للمعايير لضمان تحقيق العدالة في التوزيع، بحيث يصل الدعم لمن يحتاجه فعليًا دون تمييز أو استثناء.

أهمية تحديث البيانات لتجنب توقف الدعم

أكدت إدارة البرنامج مرارًا على أهمية تحديث البيانات الشخصية والدخلية والسكنية بشكل دوري، حيث إن عدم تحديثها أو إدخال معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إيقاف صرف الدعم مؤقتًا أو نهائيًا. ويتوجب على كل مستفيد الدخول إلى حسابه بشكل دوري لمراجعة بياناته، خاصة عند حدوث أي تغيير مثل: