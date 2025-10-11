الرياض - كتبت رنا صلاح - تسعى المملكة العربية السعودية بشكل مستمر إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمقيمين والزوار، بما ينسجم مع رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل تسوده التنظيمات الرقمية والخدمات السريعة . وفي هذا الإطار، أطلقت المملكة نظامًا متطورًا لإصدار تأشيرات الزيارة العائلية عبر منصاتها الإلكترونية المعتمدة مثل منصة إنجاز ومنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية بوزارة الخارجية وهذا النظام يُعد من أكثر الأنظمة كفاءة في المنطقة، إذ يسمح للمقيمين بإتمام طلب الزيارة لأقاربهم في دقائق معدودة، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الوقوف في طوابير الانتظار. وفي هذا الدليل المفصل، سنتناول كل ما يتعلق بتأشيرة الزيارة العائلية في عام 1447هـ (2025م)، بدءًا من الرسوم المحدّثة، مرورًا بـ الشروط الرسمية، وانتهاءً بـ الخطوات التفصيلية للدفع والتقديم اصطنك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

خبر عاجل للمقيمين: السعودية تكشف عن رسوم الزيارة العائلية الجديدة 1447

تأشيرة الزيارة العائلية هي تصريح رسمي يُمكّن المقيمين داخل المملكة من استقدام أفراد عائلتهم لزيارتهم لفترة مؤقتة. هذه التأشيرة لا تُستخدم بغرض العمل أو الإقامة الدائمة، وإنما لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى كالزوجة، والأبناء، والوالدين. وقد جاءت التحديثات الجديدة لتسهيل عملية استخراج التأشيرة وتوضيح الرسوم بدقة، بما يضمن العدالة والشفافية في التعامل مع جميع المقيمين بمختلف فئاتهم.

أحدث رسوم تأشيرة الزيارة العائلية لعام 1447

قامت الجهات المختصة في المملكة بتحديث رسوم التأشيرات العائلية لتتناسب مع مدة الإقامة المطلوبة. وتُعد الرسوم الحالية واضحة وثابتة حسب المدة، وذلك على النحو التالي:

مدة الزيارة التكلفة (ريال سعودي)

يوم واحد 100 ريال

4 أيام 300 ريال

14-15 يومًا 300 ريال

من شهر إلى 3 أشهر 300 ريال

6 أشهر (180 يومًا) 3000 ريال

12 شهرًا (سنة واحدة) 5000 ريال

24 شهرًا (سنتان) 8000 ريال

هذه الرسوم يتم سدادها إلكترونيًا عبر منصة “إنجاز”، وتُعتبر شرطًا أساسيًا لاعتماد الطلب. كما يجب العلم أن الرسوم لا تشمل رسوم التأمين الطبي الإلزامي، التي تُضاف بشكل تلقائي أثناء تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني.

الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

وزارة الخارجية السعودية وضعت مجموعة من الضوابط لضمان أن تُمنح التأشيرة فقط للفئات المستحقة، وجاءت الشروط على النحو الآتي:

أن يكون الزائر من أقارب الدرجة الأولى للمقيم، مثل (الوالدين – الزوجة – الأبناء).

أن تكون إقامة المقيم سارية المفعول وقت تقديم الطلب وحتى صدور التأشيرة.

أن تُعبأ جميع البيانات بدقة تامة وفقًا للمستندات الرسمية، وأي خطأ في البيانات يؤدي إلى رفض الطلب.

أن يلتزم الكفيل بتغطية جميع النفقات المالية للزائر خلال فترة الإقامة داخل المملكة.

توثيق صلة القرابة رسميًا من خلال المستندات المصدّقة (عقد الزواج، شهادة الميلاد، أو سجل الأسرة).

أن يكون الزائر خارج أراضي المملكة وقت تقديم الطلب.

أن يتم تقديم الطلب عبر المنصة الرسمية فقط دون وسطاء أو مواقع غير معتمدة.

خطوات التقديم وسداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا

تُعد الإجراءات الرقمية التي وفّرتها المملكة من أهم النقاط التي سهّلت حياة المقيمين، فعملية استخراج التأشيرة لم تعد تتطلب سوى بضع دقائق من خلال الإنترنت. ويمكن إتمام العملية باتباع الخطوات التالية: