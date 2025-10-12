الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تطورات متواصلة في برامج الدعم الاجتماعي، إذ يسعى برنامج حساب المواطن إلى تطوير سياساته بشكل مستمر بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويضمن العدالة في توزيع الدعم . وفي أحدث إجراء له، أعلن البرنامج عن تحديث جديد يتعلق بأنواع الدخل التي تُحتسب ضمن الحد المانع للاستحقاق، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تحقيق مزيد من الإنصاف بين المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى من يستحقه فعليًا رهضذض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حساب المواطن يُحدث معايير الاستحقاق ويضيف أنواع جديدة من الدخل ضمن الحد المانع 2025

التحديث الجديد الذي أعلنه حساب المواطن لم يكن إجراءً روتينيًا، بل جاء بعد دراسة دقيقة لواقع الأسر السعودية ومستويات الدخل المتفاوتة بينها. فقد شملت التعديلات إضافة أنواع جديدة من الدخل كانت تُستثنى سابقًا من الحساب، مثل:

العوائد المالية من الاستثمارات قصيرة الأجل، كالأرباح الناتجة عن الودائع البنكية أو الصناديق الاستثمارية.

الأرباح الناتجة عن الأنشطة التجارية الجانبية التي يمارسها بعض المواطنين إلى جانب وظائفهم الأساسية.

المكافآت غير الثابتة التي يحصل عليها العاملون في القطاعين العام والخاص بشكل غير دوري.

المساعدات المنتظمة من الجمعيات الأهلية أو الجهات الخاصة، في حال كانت تُصرف للمستفيد بشكل شهري أو مستمر.

آلية جديدة لاحتساب الحد المانع

أوضح البرنامج أن الحد المانع للاستحقاق بات يعتمد على إجمالي الدخل الشهري للأسرة بعد جمع جميع المصادر الثابتة والمستحدثة. ويتم ذلك وفق معادلة دقيقة تراعي عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، ومستوى دخلهم الإجمالي.

فكلما زاد عدد الأفراد المعالين في الأسرة، زاد الحد المانع النسبي للاستحقاق، لكن دون الإخلال بعدالة توزيع الدعم. بمعنى أن الدعم لا يُصرف بالتساوي للجميع، بل وفق حجم الأسرة ودخلها الفعلي.

وأكد حساب المواطن أن هذه التعديلات لا تُعتبر تقليصًا في الدعم كما يظن البعض، بل تحسينًا في آلية الاستحقاق تضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأشد حاجة، مع الحد من أي استفادة غير عادلة للفئات ذات الدخل المرتفع أو غير المعلن بدقة.

تحديث البيانات.. شرط أساسي لاستمرار الدعم

دعا البرنامج جميع المستفيدين الحاليين إلى تحديث بياناتهم خلال المهلة المحددة، مع ضرورة الإفصاح عن أي مصادر دخل جديدة تمت إضافتها. وأكد أن تجاهل الإفصاح الكامل أو الإدلاء بمعلومات ناقصة يُعتبر مخالفة واضحة قد تؤدي إلى:

إيقاف الدعم مؤقتًا.

استرداد المبالغ المصروفة بأثر رجعي.

وشدد البرنامج على أن الغاية من هذا الإجراء ليست العقوبة، بل ضمان الشفافية والمصداقية في تعامل المستفيدين مع النظام، بحيث لا يتضرر أي مواطن مستحق فعلاً من أي خطأ أو تلاعب.