عاجل... الجوازات السعودية تعلن بدء ايقاف تأشيرات الزيارات العائلية لهذه الفئات من الاجانب وتكشف السبب

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تحديثات جوهرية في سياسة منح تأشيرات الزيارة للأجانب، سواء للأغراض الشخصية أو العائلية . هذه التعديلات تستهدف بشكل خاص الفئات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة، وتأتي في إطار تحسين آليات التنظيم والرقابة على دخول الأراضي السعودية بذصظس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أصدرت الإدارة العامة للجوازات السعودية قراراً بتعليق إصدار تأشيرات الزيارة الشخصية والعائلية لفئات محددة من الوافدين. يهدف هذا القرار إلى ضمان التزام جميع طالبي التأشيرة بالشروط والمعايير المحدثة، حيث سيتم إلغاء أي تأشيرة تثبت عدم مطابقتها للشروط المحددة، مع تعرض حاملها للمساءلة القانونية.

الشروط الأساسية للحصول على تأشيرة زيارة عائلية

حددت الجوازات السعودية مجموعة من المعايير الأساسية التي يجب توفرها في طالبي تأشيرة الزيارة العائلية:

صلاحية الإقامة: يجب أن تكون إقامة الضامن سارية المفعول طوال مدة زيارة الأسرة

جواز السفر: يشترط أن يكون صالحاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر

درجة القرابة: تقتصر التأشيرات على أقارب الدرجة الأولى (الآباء، الأمهات، الأزواج، الأبناء)

توقيت التقديم: يتم تعليق إصدار التأشيرات خلال مواسم الحج والعمرة وما يسبقها

نوع الإقامة: يشترط أن يكون للضامن إقامة عمل وليس إقامة مرافق

الرسوم المالية: يجب سداد كامل الرسوم المقررة من وزارة الخارجية والغرفة التجارية

الخطوات العملية لإصدار تأشيرة الزيارة

يمكن إتمام عملية الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من خلال اتباع هذه الخطوات الإلكترونية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية للجوازات السعودية

تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم وكلمة المرور

تحديد صفة مقدم الطلب (مواطن/مقيم)

الانتقال إلى خدمة "طلب تأشيرة زيارة"

إدخال البيانات المطلوبة بدقة (رقم الهوية، معلومات الاتصال)

تقديم تعهد بتوفير السكن المناسب للزائر

إرفاق وثيقة التأمين الطبي الشامل

التوقيع على إقرار بمغادرة الزائر بعد انتهاء مدة التأشيرة

إكمال عملية الطلب والموافقة على جميع الشروط

المدة المتوقعة للإجراءات

تستغرق عملية معالجة طلبات تأشيرات الزيارة العائلية والشخصية ما يقارب الستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب بشكل كامل ومطابق للشروط.

الأسئلة الشائعة حول تأشيرات السعودية

هل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج المملكة؟

نعم، يمكن التقديم لتمديد هذه التأشيرة عبر البوابة الإلكترونية للجوازات السعودية.

ما هي فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة الخروج والعودة؟

تتراوح فترة السماح بين شهر إلى ثلاثة أشهر حسب نوع التأشيرة وشروطها.

ما هي رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة؟