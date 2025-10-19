نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الإسلامي للتنمية يحتفل بإصدار وإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتفل البنك الإسلامي للتنمية، بعد غد الثلاثاء بالعاصمة البريطانية لندن، بإصدار وإدراج صكوك خضراء بقيمة 500 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية، بحضور رئيس مجموعة البنك الدكتور محمد الجاسر.

وستُستخدم عائدات هذا الإصدار التاريخي لتمويل مشاريع تُعزز الطاقة المتجددة، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وأنظمة الغذاء المستدامة في جميع الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، مما يعكس مساهمة البنك المستمرة في تعزيز التمويل المستدام وتعميق مشاركته في أسواق رأس المال العالمية.

كما سيلقي الدكتور الجاسر الكلمة الرئيسة في قمة "الاستثمار في الصكوك: ما وراء الأسواق التقليدية"، التي تنظمها فاينانشال تايمز والبنك الإسلامي للتنمية بلندن، وستجمع القمة الرفيعة المستوى مستثمرين عالميين وصانعي سياسات وقادة ماليين لاستكشاف الدور المتنامي للصكوك في المشهد العالمي للتمويل المستدام، وستركز المناقشات على الابتكار والتوحيد القياسي وتكامل الأسواق لتعزيز الصكوك كأداة رئيسية للاستثمار الشامل والمتوافق مع تغير المناخ.