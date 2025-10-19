نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الالتزام البيئي" ينفذ أكثر من 14 ألف جولة تفتيشية في الربع الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي خلال الربع الثالث من عام 2025 ما مجموعه 14.374 جولة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة، ليرتفع بذلك إجمالي الجولات منذ مطلع العام إلى أكثر من 44 ألف جولة رقابية.

وأوضح المدير العام للتفتيش والامتثال بالمركز المهندس عبدالله العيوني، أن جولات التفتيش توزعت وفق خطط سنوية حسب نوع الأنشطة وتأثيرها البيئي، حيث ارتفعت نسبة الجولات على قطاع الصناعة والتعدين إلى 32% تلا ذلك قطاع الطاقة 15%، وتوزعت النسبة المتبقية على قطاعات خدمات المركبات والمقاولات والتجارة والرعاية الصحية إضافة إلى قطاعات أخرى.



وأشار إلى أن الرقابة على المنشآت تأخذ في الاعتبار نوع النشاط ومدى تأثيره على البيئة، إذ كانت الفئة الأولى الأعلى من حيث عدد الجولات الرقابية بنسبة 55% فيما شكلت الفئة الثانية متوسطة الأثر 38%، والفئة الثالثة ذات الأثر البيئي الجسيم 7%، وهو ما يعكس شمول الرقابة لمختلف مستويات الأنشطة البيئية في المملكة.

وبيّن المهندس العيوني أن الجولات شملت جميع مناطق المملكة، تصدرت منطقة مكة المكرمة بعدد (3.415) جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2.835)، ثم الرياض بـ(2.360)، فيما توزعت بقية الجولات على المناطق المملكة الأخرى.

ونوه العيوني إلى أن التقارير البيئية تمثل ركيزة أساسية لتحسين كفاءة أعمال التفتيش، إذ تُسهم مراجعتها المسبقة في توجيه المفتشين نحو أولويات الرقابة وتحديد مواقع التركيز قبل تنفيذ الزيارات الميدانية، مما يجعل عمليات التفتيش أكثر دقة وتنظيمًا.

وأشارت إلى أن المركز يعمل على رفع الوعي بأهمية التقارير البيئية وتشجيع المنشآت على الالتزام بها تمهيدًا للحصول على شهادة الالتزام البيئي مستقبلًا، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة واستدامة مواردها.