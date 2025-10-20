نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة النقل: أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة خلال الربع الثالث من 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025م، بعد أن سجلت أكثر من 39.04 مليون رحلة، بارتفاع بلغ 78 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.

وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة في تطبيقات نقل الركاب، بعد أن سجلت نسبة 43.90%، بينما حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيلها نسبة 22.13%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 14.50%، وجاءت بعدها منطقة المدينة المنورة بنسبة 5.76%، ثم منطقة عسير مسجلة نسبة 3.55%، فيما حلت بعدها منطقة القصيم بنسبة 3.00%، ومنطقة تبوك بنسبة 2.49%، ومنطقة حائل بنسبة 1.85%.

وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، سجلت منطقة جازان نسبة 1.13%، بينما بلغت النسبة في منطقة نجران 0.58%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 0.55%، وجاءت بعدها منطقة الحدود الشمالية مسجلة نسبة 0.28%، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة 0.23%.

يشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع تطبيقات نقل الركاب، بما يعزز فرص الاستثمار فيه، ويضمن استدامة الخدمات ورفع جودة الأداء وفق أعلى المعايير.