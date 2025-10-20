نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك سلمان الدولية.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء تقود مستقبل التعليم العالي في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جامعة الملك سلمان الدولية.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء تقود مستقبل التعليم العالي في مصر

جامعة الملك سلمان الدولية.. أول جامعة ذكية في جنوب سيناء تقود مستقبل التعليم العالي في مصر

منارة تعليمية في قلب سيناء

تعد جامعة الملك سلمان الدولية واحدة من أهم إنجازات الدولة في مجال التعليم العالي، حيث تُعد أول جامعة ذكية في جنوب سيناء، تمثل نموذجًا حديثًا للجامعات المتطورة التي تجمع بين الجودة الأكاديمية والتأهيل المهني بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

الجامعة تهدف إلى تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة والمشاركة في خطط التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.

3 أفرع متميزة بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه

تضم الجامعة ثلاثة أفرع بمحافظة جنوب سيناء في كل من الطور، رأس سدر، وشرم الشيخ، لتكون منارة علمية متكاملة في كل ربوع المحافظة:

المقر الرئيسي بالطور: مقام على مساحة 205 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه.

فرع رأس سدر: مقام على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

فرع شرم الشيخ: مقام على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

وبذلك تتجاوز التكلفة الإجمالية 10 مليارات جنيه، في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التعليمية في سيناء وربطها بمسار التنمية الشاملة في المنطقة.

برامج أكاديمية ومهنية تواكب المستقبل

تقدم الجامعة برامج أكاديمية ومهنية متنوعة تغطي مجالات الهندسة، والعلوم، والطب، والإعلام، واللغات، وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات الحديثة التي تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

كما تتيح الجامعة برامج مزدوجة الشهادة بالتعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، مما يمنح خريجيها ميزة تنافسية في سوق العمل العالمي.

شراكات علمية وتنموية واسعة

وقعت جامعة الملك سلمان الدولية عددًا من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات أكاديمية وصناعية كبرى، بهدف تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية متقدمة.

كما أطلقت الجامعة قوافل طبية وخدمية وتنموية لخدمة المجتمع المحلي في جنوب سيناء، ونفذت أنشطة رياضية وثقافية وفنية لطلابها، ما يعزز من شخصية الطالب المتكاملة ويعكس الدور المجتمعي للجامعة.

جامعة ذكية بمقومات بشرية وتقنية متطورة

تمتلك الجامعة بنية تحتية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعليم والإدارة، وتضم هيئة تدريس مؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب معامل متطورة وقاعات تفاعلية حديثة.

وتمثل الجامعة أحد ثمار التنمية المتكاملة في إقليم سيناء، ودليلًا على اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان والتعليم بوصفهما ركيزتين أساسيتين لمستقبل أفضل.