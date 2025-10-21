نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن الفئة الذهبية للمرة الثانية على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فازت "زين السعودية"، بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات الفئة الذهبية في نسختها الثانية التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك للمرة الثانية على التوالي، تأكيدًا لتميّزها في تطبيق ممارساتٍ تُعزّز التنمية الوطنية والاجتماعية.

ويأتي هذا الفوز نتيجة لنهجها الإستراتيجي في تبنّي مفهوم المسؤولية الاجتماعية المستدامة، الذي تجسّد من خلال برامج ومبادرات نوعية أسهمت في تمكين مختلف فئات المجتمع وتعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تعتمد إستراتيجية ترتكز على تحديد الفئات المستهدفة وتبني مبادرات ذات أثر ملموس ومستدام، تعزز من دور الشركة كشريك وطني في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وقد انعكست هذه الجهود في تحقيق "زين السعودية" إنجازات في مجالات متعددة، حيث عملت على تمكين الشباب من خلال برامج التدريب والتوظيف وريادة الأعمال التي طوّرت الكفاءات الوطنية في مجالات التقنية والاتصالات، مقدّمةً أكثر من (140.000) فرصة تدريبية للمواطنين السعوديين، والمشاركةً في (9) معارض توظيف تواصلت من خلالها مع أكثر من (53) ألف شاب وشابة، وأسهمت في مكافحة التغير المناخي من خلال تبنّي حلول وتقنيات صديقة للبيئة، أسفرت عن خفض استهلاك الوقود بنسبة (7.24%) وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتجاوز (3.900) كيلوجرام، إلى جانب إعادة تدوير أو إعادة استخدام أكثر من (5.000) جهاز إلكتروني ضمن مبادرة النفايات الإلكترونية، والوصول إلى أكثر من (860.000) شخص عبر حملاتها البيئية التوعوي.

ويجسّد هذا التكريم استمرار "زين السعودية" في بناء نموذج وطني للمسؤولية الاجتماعية يقوم على الاستدامة والتمكين والابتكار، بما يعزز من مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية ويدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة، ويُكرّس دورها كشريك رئيسي في تحقيق جودة الحياة للمجتمع السعودي