نادي الصقور السعودي يُطلق جولاته الميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن

أعلن نادي الصقور السعودي عن انطلاق جولاته الميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور وتوثيق ملكياتها في عددٍ من مناطق المملكة، ضمن جهود النادي لتقريب الخدمة من المستفيدين، وضمان استفادة مُلّاك الصقور من الفترة التصحيحية التي تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر 2025.

وتأتي مبادرة تصحيح أوضاع الصقور غير الموثّقة ثمرة للتعاون بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ونادي الصقور السعودي، وتهدف إلى الإسهام في حماية هذا الموروث الثقافي العريق، والحفاظ على الممارسات المسؤولة في مجال الصقارة، والامتثال للأنظمة البيئية.

وتسعى الجولات الميدانية في ثماني مدن إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة، مع استمرار تقديم الخدمة في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض) طيلة فترة الحملة، خلال أوقات العمل المحددة من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.

وتبدأ الجولات الميدانية من محافظة حفر الباطن خلال الفترة من (23 حتى 25 أكتوبر) بمقر مركز النادر لعلاج الصقور، تليها مدينة عرعر من (27 حتى 30 أكتوبر) في مركز السلطان للصقور، ثم مدينة حائل يومي (2 و3 نوفمبر) بمقر مركز العرادي لإنتاج وحماية الصقور، ومدينة بريدة يومي (4 و5 نوفمبر) في مستشفى النايفة للصقور، فيما تستكمل الجولة في ينبع يومي (8 و9 نوفمبر)، وجدة يومي (11 و12 نوفمبر) في مركز النادر للصقور - بحرة، تليها أبها يومي 17 و18 نوفمبر، وتختتم الجولة في الظهران خلال الفترة من 24 حتى 29 نوفمبر، في مقر كأس نادي الصقور السعودي.

ويهيب نادي الصقور السعودي جميع الصقارين الراغبين بالاستفادة من الجولة الميدانية إلى الالتزام بالمتطلبات الأساسية قبل الحضور، والتي تشمل تقديم شهادة صحية بيطرية حديثة لا تتجاوز 15 يومًا من مركز معتمد وأن يكون على الصقر شريحة إلكترونية أو حجل مزرعة مثبت للتعريف به.

كما يؤكد النادي استمرار تقديم الخدمة في مقره بملهم طيلة فترة المبادرة حتى نهاية نوفمبر 2025، داعيًا الجميع إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوثيق صقورهم رسميًا وضمان حقوقهم النظامية